Газета
Общество

В Госдуме предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров

Ведомости

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутаты разработали законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров, документ направлен на заключение в правительство, сообщили «Известия» со ссылкой на документ. 

Авторы законопроекта предложили выдавать такие выплаты работающим и неработающим получателям страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой человеком пенсии. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что высокий уровень инфляции негативно влияет на уровень доходов пенсионеров: по данным Росстата, пенсии россиян в реальном размере, скорректированные на инфляцию, сокращаются несколько месяцев подряд. Перед Новым годом все тратят много денег на подарки и продукты к праздничному столу. В это время пенсионеры нуждаются в особой поддержке со стороны государства, отметили авторы документа. 

Автор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил изданию, что такие выплаты необходимы «с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России»: пенсии маленькие, выплаты работающим пенсионерам не индексируются, а неработающим пенсионерам пересчитываются неравноценно, военные пенсии индексируются не полностью. Нилов напомнил, что ранее президент России Владимир Путин принимал решение о единовременных предновогодних выплатах пенсионерам, потому что пенсии работающих пенсионеров не индексируются. 

Авторы законопроекта предложили взять деньги на выплаты из федерального бюджета. В 2022 г. на них может потребоваться 786,2 млрд руб., из них 66,4 млрд — «военным» пенсионерам. Издание направило запрос в правительство и Минфин. 

В начале декабря с аналогичной инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Он направил в правительство законопроект о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии. По оценке авторов инициативы, на ее реализацию потребуется 654,8 млрд руб.

Ранее по теме: Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных