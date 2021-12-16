В Госдуме предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутаты разработали законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров, документ направлен на заключение в правительство, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.
Авторы законопроекта предложили выдавать такие выплаты работающим и неработающим получателям страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой человеком пенсии.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что высокий уровень инфляции негативно влияет на уровень доходов пенсионеров: по данным Росстата, пенсии россиян в реальном размере, скорректированные на инфляцию, сокращаются несколько месяцев подряд. Перед Новым годом все тратят много денег на подарки и продукты к праздничному столу. В это время пенсионеры нуждаются в особой поддержке со стороны государства, отметили авторы документа.
Автор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил изданию, что такие выплаты необходимы «с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России»: пенсии маленькие, выплаты работающим пенсионерам не индексируются, а неработающим пенсионерам пересчитываются неравноценно, военные пенсии индексируются не полностью. Нилов напомнил, что ранее президент России Владимир Путин принимал решение о единовременных предновогодних выплатах пенсионерам, потому что пенсии работающих пенсионеров не индексируются.
Авторы законопроекта предложили взять деньги на выплаты из федерального бюджета. В 2022 г. на них может потребоваться 786,2 млрд руб., из них 66,4 млрд — «военным» пенсионерам. Издание направило запрос в правительство и Минфин.
В начале декабря с аналогичной инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Он направил в правительство законопроект о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии. По оценке авторов инициативы, на ее реализацию потребуется 654,8 млрд руб.