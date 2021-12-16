В Госдуме предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что высокий уровень инфляции негативно влияет на уровень доходов пенсионеров: по данным Росстата, пенсии россиян в реальном размере, скорректированные на инфляцию, сокращаются несколько месяцев подряд. Перед Новым годом все тратят много денег на подарки и продукты к праздничному столу. В это время пенсионеры нуждаются в особой поддержке со стороны государства, отметили авторы документа.