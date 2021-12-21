Губернатор Алиханов назвал угрозой запрет транзита из Белоруссии через Литву

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», — заявил Алиханов в интервью «РИА Новости». По его словам, такие действия могут создать угрозу продовольственной и экономической безопасности региона.