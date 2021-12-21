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Губернатор Алиханов назвал угрозой запрет транзита из Белоруссии через Литву

Ведомости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что обеспокоен планами Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии, потому что область потребляет белорусские продукты.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», — заявил Алиханов в интервью «РИА Новости». По его словам, такие действия могут создать угрозу продовольственной и экономической безопасности региона. 

Ранее министерство транспорта Литвы предложило ввести санкции в отношении товаров, которые импортируются, закупаются или следуют транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может повлиять на обеспечение Калининградской области, поэтому Россия не оставит это без внимания. МИД России назвали планы Литвы по ограничениям транзита «тупиковым». По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Москва не оставит такие ограничения без внимания.

На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии персональные рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. О санкциях в отношении страны также объявили США. Ограничения введены, в частности, на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

В ноябре ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали польские силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных