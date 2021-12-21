Цена на газ в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров впервые с октября
Биржевая цена на газ в Европе на открытии торгов 21 декабря превысила $1800 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE Futures.
Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в январе по индексу нидерландского хаба TTF к 10:01 мск выросла до $1803 за тысячу кубометров, что на 5,5% выше расчетной цены накануне. В пятницу, 17 декабря, торги закрылись на отметке примерно $1600.
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» бронировать мощности для транзита газа через территорию Польши на вторник (российский холдинг в декабре выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно). После этого физический поток газа по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию остановился.
«Газпром» накануне также не стал бронировать допмощности по транзиту газа через территорию Украины в январе, ограничившись обязательствами по долгосрочному газовому контракту.
Цены на газ заметно выросли в минувший четверг — с $1450 до $1700 за тысячу кубометров — на фоне заявления немецкого энергетического регулятора о том, что решения о сертификации газопровода «Северный поток — 2», вероятно, не удастся достичь в первой половине 2022 г.
Котировки держатся на рекордно высоком уровне в Европе с начала осени на фоне ряда факторов, в то числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Пик роста цен пришелся на начало октября, когда они приблизились к отметке в $2000 за 1000 куб. м. Позднее они несколько снизились после того, как президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских подземных хранилищ.