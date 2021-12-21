Цена на газ в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров впервые с октября

Котировки держатся на рекордно высоком уровне в Европе с начала осени на фоне ряда факторов, в то числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Пик роста цен пришелся на начало октября, когда они приблизились к отметке в $2000 за 1000 куб. м. Позднее они несколько снизились после того, как президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских подземных хранилищ.