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«Газпром» не стал бронировать допмощности на транзит газа через Украину в январе

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«Газпром» на аукционе 20 декабря не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через территорию Украины в январе 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на итоги аукционов.

«Оператор ГТС Украины» выставил на торги транзитные мощности суммарным объемом 15 млн куб. м газа: до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По завершении торгов они остались невостребованными, «Газпром» ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн куб. м в сутки до конца 2024 г.

Российский холдинг также заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа через территорию Польши по газопроводу Ямал — Европа (19,28 млн куб. м/c против выставленных на торгах 89,1 млн куб. м/c). Долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад, с тех пор его мощности распределяются на основе месячных аукционов.

Ранее «Газпром» не бронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на декабрь, ноябрь и октябрь, а в сентябре бронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей. Кроме того, компания отказалась заказывать допмощности по транзиту газа в I-III кварталах 2022 г. через Украину и по трубопроводу Ямал — Европа.

Ранее по теме: «Газпром» снова не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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