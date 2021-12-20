«Газпром» не стал бронировать допмощности на транзит газа через Украину в январе
«Оператор ГТС Украины» выставил на торги транзитные мощности суммарным объемом 15 млн куб. м газа: до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По завершении торгов они остались невостребованными, «Газпром» ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн куб. м в сутки до конца 2024 г.
Российский холдинг также заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа через территорию Польши по газопроводу Ямал — Европа (19,28 млн куб. м/c против выставленных на торгах 89,1 млн куб. м/c). Долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад, с тех пор его мощности распределяются на основе месячных аукционов.
Ранее «Газпром» не бронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на декабрь, ноябрь и октябрь, а в сентябре бронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей. Кроме того, компания отказалась заказывать допмощности по транзиту газа в I-III кварталах 2022 г. через Украину и по трубопроводу Ямал — Европа.