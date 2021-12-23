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Экономика

Правительство разрешит регионам определять тарифы на электроэнергию

Ведомости

Правительство предоставит регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к постановлению кабмина.

Из документа следует, что регион по желанию сможет устанавливать минимальный объем потребления по льготному тарифу. Кроме того, власти субъектов получат возможность устанавливать для конкретных групп населения разные тарифы.

Ранее тарифы зависели от объемов потребления только в двух российских регионах — в Крыму и Севастополе. Как уточняет «Коммерсантъ», в текущем году на полуострове при потреблении 150 кВт/ч в месяц стоимость электроэнергии составляет 3,3 руб. за 1 кВт/ч, при использовании до 800 кВт/ч — 4,2 руб., если объем еще больше — 5,53 руб. за 1 кВт/ч.

Определяя тарифы, соответствующие региональные органы должны будут следовать методическим указаниям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — их разработают за два месяца. По информации издания, сейчас примерно 40% жителей многоквартирных и частных домов потребляют более 600 кВт/ч ежемесячно.

За введение таких изменений ранее выступали энергетики, которые жаловались на развитие ферм по майнингу криптовалюты. Кроме того, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказывал, что в его регионе, где тарифы традиционно ниже средних по стране, добытчики криптовалюты маскируются под жилые дома и скупают электроэнергию. В Министерстве энергетики отметили, что новые нормы позволят региональным правительствам реагировать на злоупотребления со стороны тех, кто пользуется низкими льготными тарифами. В ведомстве заверили, что изменения не приведут к росту тарифов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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