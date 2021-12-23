Правительство разрешит регионам определять тарифы на электроэнергию

За введение таких изменений ранее выступали энергетики, которые жаловались на развитие ферм по майнингу криптовалюты. Кроме того, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказывал, что в его регионе, где тарифы традиционно ниже средних по стране, добытчики криптовалюты маскируются под жилые дома и скупают электроэнергию. В Министерстве энергетики отметили, что новые нормы позволят региональным правительствам реагировать на злоупотребления со стороны тех, кто пользуется низкими льготными тарифами. В ведомстве заверили, что изменения не приведут к росту тарифов.