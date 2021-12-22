В России побит абсолютный рекорд загрузки электростанций

В России побит абсолютный рекорд загрузки электростанцийЭто произошло из-за морозов и роста спроса со стороны населения и промышленности
В России 22 декабря был установлен абсолютный рекорд потребления мощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) страны, сообщило Минэнерго. По данным ведомства, этот показатель в среду достиг 159,48 ГВт. Это на 2 ГВт выше, чем предыдущий рекорд, установленный еще в 2012 г. – 157,43 ГВт.
По данным Системного оператора ЕЭС (СО, диспетчер энергосистемы), рекорд установлен в среду при среднесуточной температуре наружного воздуха -15ºС. «На динамику повлиял не только температурный фактор, но и рост потребления электроэнергии промышленностью и населением. Рост электропотребления [в этот день] составил 5,5% по отношению к 2020 г. и 2,7% к 2019 г.», – отмечается в сообщении министерства.
На 1 января 2021 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 245,3 ГВт, по данным СО.
В Минэнерго также обратили внимание, что очередной рекорд зафиксирован в День энергетика. Предыдущий рекорд от 2012 г. также был установлен в преддверии этого праздника – 21 декабря, следует из данных СО.
«В условиях высокого уровня потребления мощности СО обеспечено стабильное функционирование ЕЭС. На основании расчетов режимно-балансовых условий, выполненных СО перед началом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг., спрогнозирован максимум потребления мощности в Единой энергосистеме при установлении наиболее холодной температуры воздуха во всех регионах», – сообщила пресс-служба оператора.
За январь-ноябрь 2021 г.. по данным СО, потребление электроэнергии в целом по России составило 997,7 млрд кВт ч, что на 5,5 % больше, чем за такой же период 2020 г. В ЕЭС России потребление составило 982,7 млрд кВт ч, что на 5,6 % больше, чем в январе – ноябре 2020 г.
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр поясняет, что очередной рекорд энергопотребления в стране установлен «на фоне стремительного восстановление промышленного спроса вкупе со стабильно растущим спросом со стороны населения в условиях сильных морозов».
По оценкам эксперта, у энергосистемы России еще есть «существенный задел прочности», достаточный для удвоения ВВП или 20% роста пикового потребления электричества. «При этом структура тарифообразования сектора такова, что стремительного роста цен обычно такие пики не вызывают», – добавляет Скляр.
Индекс равновесных цен на рынке на сутки вперед (РСВ, основная площадка для оптовой торговли электроэнергией) на 22 декабря в первой ценовой зоне (центральная часть России и Урал) составлял 1367,9 руб. за МВт ч, следует из данных Администратора торговой системы (проводит торги на оптовом энергорынке). Во второй ценовой зоне (Сибирь) 733,4 руб. за МВт ч. Это средний показатель за последнюю неделю. Для примера, 17 декабря в первой ценовой зоне он составлял 1529,2 руб. за МВт ч.