В России побит абсолютный рекорд загрузки электростанций

За январь-ноябрь 2021 г.. по данным СО, потребление электроэнергии в целом по России составило 997,7 млрд кВт ч, что на 5,5 % больше, чем за такой же период 2020 г. В ЕЭС России потребление составило 982,7 млрд кВт ч, что на 5,6 % больше, чем в январе – ноябре 2020 г.