Путин назвал сбережение народа драйвером роста экономики России
Сбережение народа является одной из важнейших задач России и драйвером роста ее экономики, заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
«У нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 млн человек с небольшим, по-моему, в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал глава государства.
Путин отметил, что продолжительность жизни в России сократилась на фоне пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года. Кроме того, наблюдается увеличение смертности. Президент подчеркнул, что 146 млн человек населения — это «совершенно недостаточно» для российской территории.
Также Путин назвал еще два драйвера роста экономики. Первый — развитие инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделят в ближайшие годы 2,5 трлн руб. Второй — повышение производительности труда. Президент пояснил, что сюда входит целый набор программ в разных областях, включая образование, цифровизацию и медицину.
Ранее Путин сказал, что в 2021 г. ВВП России вырастет на 4,5%. Он отметил, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем в других развитых государствах. По словам президента, Россия оказалась более мобилизованной и подготовленной к шокам, связанным с пандемией коронавируса, чем многие другие.