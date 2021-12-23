Путин назвал сбережение народа драйвером роста экономики России

«У нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 млн человек с небольшим, по-моему, в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал глава государства.