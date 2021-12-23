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Экономика

Путин назвал сбережение народа драйвером роста экономики России

Ведомости

Сбережение народа является одной из важнейших задач России и драйвером роста ее экономики, заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».

«У нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 млн человек с небольшим, по-моему, в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал глава государства.

Путин отметил, что продолжительность жизни в России сократилась на фоне пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года. Кроме того, наблюдается увеличение смертности. Президент подчеркнул, что 146 млн человек населения — это «совершенно недостаточно» для российской территории.

Также Путин назвал еще два драйвера роста экономики. Первый — развитие инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделят в ближайшие годы 2,5 трлн руб. Второй — повышение производительности труда. Президент пояснил, что сюда входит целый набор программ в разных областях, включая образование, цифровизацию и медицину.

Ранее Путин сказал, что в 2021 г. ВВП России вырастет на 4,5%. Он отметил, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем в других развитых государствах. По словам президента, Россия оказалась более мобилизованной и подготовленной к шокам, связанным с пандемией коронавируса, чем многие другие.

Ранее по теме: Путин назвал экономику России более готовой к пандемии по сравнению с другими странами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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