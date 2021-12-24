«Известия» оценили объем трат на индексацию пенсий не ниже уровня инфляции

Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что правительство должно провести индексацию страховых пенсий выше уровня инфляции. По словам главы государства, по итогам 2021 г. инфляция сложится на уровне 8% — в два раза выше цели Центробанка. Сам регулятор и Минэкономразвития ранее представили аналогичные оценки. При этом, по данным министерства, на 20 декабря годовая инфляция составила 8,22%, а с начала 2021 г. потребительские цены выросли на 7,98%.