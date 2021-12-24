«Известия» оценили объем трат на индексацию пенсий не ниже уровня инфляции
Примерно 150–200 млрд руб. дополнительных средств потребуется для того, чтобы проиндексировать страховые пенсии в следующем году на уровень не меньше фактической инфляции, сообщили «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов.
Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что правительство должно провести индексацию страховых пенсий выше уровня инфляции. По словам главы государства, по итогам 2021 г. инфляция сложится на уровне 8% — в два раза выше цели Центробанка. Сам регулятор и Минэкономразвития ранее представили аналогичные оценки. При этом, по данным министерства, на 20 декабря годовая инфляция составила 8,22%, а с начала 2021 г. потребительские цены выросли на 7,98%.
По подсчетам «Известий», при инфляции в 8,22% на индексацию пенсий потребуется минимум 154 млрд руб. дополнительных средств. Если же она будет 8,5% — 212,7 млрд руб., заявил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Оценка «Эксперт РА» составила 150–170 млрд руб., АКРА — 160 млрд руб.
Федеральный бюджет предусматривает индексацию пенсий на 5,9%. При этом ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сказал, что Минтруд разработал предложения о дополнительной компенсации высоких темпов роста цен для пенсионеров.
В Минтруде сообщили, что индексация пенсий россиян по итогам шести лет превысила инфляцию: с 2015 г. цены выросли на 46%, а страховые пенсии неработающих пенсионеров — на 55%. Также пенсионеры получили единовременные выплаты: 5000 руб. в январе 2017 г. и 10 000 руб. в сентябре 2021 г.