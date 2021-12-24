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Экономика

Минсельхоз оценил подорожание хлеба и подсолнечного масла к февралю

Ведомости

Пшеничная мука, хлеб и подсолнечное масло подорожают в магазинах более чем на 2% в феврале по сравнению с ноябрем, говорится в направленном в правительство России докладе Минсельхоза, с которым ознакомились «Известия».

По мнению ведомства, цены на муку у производителей ко 2 февраля повысятся на 2,9% по отношению к ноябрю и составят 24 600 руб. за тонну. Стоимость данного продукта в рознице возрастет на 3,7% до 47 руб. за килограмм. Все это, в свою очередь, спровоцирует подорожание хлеба: на 1,9% до 52 400 руб. за тонну у производителей и на 2,1% до 43 руб. за буханку в магазинах.

Общий уровень стоимости данной продукции остается высоким в связи с увеличением затрат производителей, уточнили в Минсельхозе. Так, например, для изготовителей дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка. Все это влияет на себестоимость товаров, пояснили в министерстве.

При этом в целом, по данным ведомства, цены на муку и хлеб в России почти стабилизировались, так как мировые цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне высоких темпов вывоза продукции из Евросоюза, увеличения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. Однако риски роста стоимости данных продуктов в дальнейшем сохраняются, добавили в министерстве.

Цена подсолнечного масла у производителей к 26 января увеличится на 1% по сравнению с ноябрем и составит 93 000 руб. за тонну, следует из доклада Минсельхоза. В магазинах продукт подорожает на 2,2% до 137,4 руб. за литр. Цены растительных масел на мировом рынке падают на фоне положительных прогонов стран-производителей. Обратной динамики на данный момент не ожидается, резюмировали в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных