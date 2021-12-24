Минсельхоз оценил подорожание хлеба и подсолнечного масла к февралю

По мнению ведомства, цены на муку у производителей ко 2 февраля повысятся на 2,9% по отношению к ноябрю и составят 24 600 руб. за тонну. Стоимость данного продукта в рознице возрастет на 3,7% до 47 руб. за килограмм. Все это, в свою очередь, спровоцирует подорожание хлеба: на 1,9% до 52 400 руб. за тонну у производителей и на 2,1% до 43 руб. за буханку в магазинах.