Минсельхоз оценил подорожание хлеба и подсолнечного масла к февралю
Пшеничная мука, хлеб и подсолнечное масло подорожают в магазинах более чем на 2% в феврале по сравнению с ноябрем, говорится в направленном в правительство России докладе Минсельхоза, с которым ознакомились «Известия».
По мнению ведомства, цены на муку у производителей ко 2 февраля повысятся на 2,9% по отношению к ноябрю и составят 24 600 руб. за тонну. Стоимость данного продукта в рознице возрастет на 3,7% до 47 руб. за килограмм. Все это, в свою очередь, спровоцирует подорожание хлеба: на 1,9% до 52 400 руб. за тонну у производителей и на 2,1% до 43 руб. за буханку в магазинах.
Общий уровень стоимости данной продукции остается высоким в связи с увеличением затрат производителей, уточнили в Минсельхозе. Так, например, для изготовителей дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка. Все это влияет на себестоимость товаров, пояснили в министерстве.
При этом в целом, по данным ведомства, цены на муку и хлеб в России почти стабилизировались, так как мировые цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне высоких темпов вывоза продукции из Евросоюза, увеличения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. Однако риски роста стоимости данных продуктов в дальнейшем сохраняются, добавили в министерстве.
Цена подсолнечного масла у производителей к 26 января увеличится на 1% по сравнению с ноябрем и составит 93 000 руб. за тонну, следует из доклада Минсельхоза. В магазинах продукт подорожает на 2,2% до 137,4 руб. за литр. Цены растительных масел на мировом рынке падают на фоне положительных прогонов стран-производителей. Обратной динамики на данный момент не ожидается, резюмировали в министерстве.