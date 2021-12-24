Путин призвал сделать все для подавления инфляции

«Вновь хотел бы повторить: вопрос повышения реальных доходов граждан — ключевой. Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции. Здесь у нас показатели разнонаправленные: инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае нам нужно сделать все, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а реальные располагаемые доходы должны расти», — заявил Путин. Он добавил, что людей нужно защитить от резких колебаний цен, особенно россиян с небольшими доходами.