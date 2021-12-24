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Экономика

Путин призвал сделать все для подавления инфляции

Ведомости

Власти России должны сделать все, чтобы подавить инфляцию и увеличить реальные располагаемые доходы людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе поздравления правительства с Новым годом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«Вновь хотел бы повторить: вопрос повышения реальных доходов граждан — ключевой. Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции. Здесь у нас показатели разнонаправленные: инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае нам нужно сделать все, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а реальные располагаемые доходы должны расти», — заявил Путин. Он добавил, что людей нужно защитить от резких колебаний цен, особенно россиян с небольшими доходами. 

Президент отметил, что экономика России уже восстановилась и даже превысила допандемийные показатели, также улучшилась ситуация на рынке труда. Российская экономика в период пандемии показала свою устойчивость, заявил Путин.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 20 декабря составила 8,22% при цели Центробанка в 4%. Кроме того, Росстат зафиксировал уже второй за месяц всплеск недельной инфляции: потребительские цены выросли на 0,32% с 14 по 20 декабря по сравнению с предыдущей неделей, тогда как с 7 по 13 декабря — на 0,06%. Ведомства объяснили это подорожанием туристических поездок, а также заметным увеличением стоимости плодоовощной продукции и ряда других продовольственных и непродовольственных товаров.

Согласно последним оценкам Минэкономразвития и ЦБ, по итогам этого года инфляция сложится на уровне примерно в 8%, но будет меньше ноябрьского значения в 8,4%. К цели в 4% темпы роста потребительских цен вернутся ближе к концу 2022 г., заявила на пресс-конференции 17 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В целом с начала 2021 г. и к 20 декабря инфляция в России составила 7,98%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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