Россия намерена выйти на допандемийный уровень нефтедобычи к апрелю — маю 2022 года

Инвестиции вертикально интегрированных российских нефтекомпаний в разведку, бурение и добычу нефти в 2021 г. вырастут на 7,6% до 1,4 трлн руб. «В этом году суммарно по ВИНК мы ожидаем около 1 трлн 400 млрд руб. инвестиций в секторе upstream, что на 7,6% больше, чем годом ранее, и на 5,5% больше, чем в допандемийном 2019 г.», — добавил он.