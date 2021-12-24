Россия намерена выйти на допандемийный уровень нефтедобычи к апрелю — маю 2022 года
Россия планирует вернуться к допандемийному уровню добычи нефти следующей весной. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».
«К апрелю — маю 2022 г. мы планируем восстановить добычу до допандемийного уровня», — заявил он.
В начале пандемии COVID-19 страны ОПЕК+, куда входит и Россия, сократили суточные объемы добычи нефти на 9,7 млн баррелей из-за рекордного падения спроса. После этого параметры сделки корректировались, а с августа 2021 г. альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 000 баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 г. нивелировать сокращение.
За точку отсчета был взят уровень октября 2018 г., при этом для лидеров альянса, Саудовской Аравии и России, он составил 11 млн б/с, хотя фактически в этот месяц они добывали по 10,6 млн б/с. Новак объяснял это потенциалом по увеличению добычи, которым обладают обе страны.
По словам вице-премьера, в текущем году прогнозируемый объем добычи нефти и газового конденсата достигнет около 522–524 млн т против 512,8 млн т в прошлом году. Объем экспорта превысит 230 млн т (в 2020 г. — 232,5 млн т), а первичной переработки — 282,8 млн т (в 2020-м — 274,8 млн т).
«По итогам 2022 г. добыча жидких углеводородов предполагается на уровне 540-560 млн т, в 2023 г. — на уровне 542-562 млн т. То есть в ближайшие годы мы ожидаем увидеть тенденцию к увеличению добычи нефти», — отметил Новак.
Инвестиции вертикально интегрированных российских нефтекомпаний в разведку, бурение и добычу нефти в 2021 г. вырастут на 7,6% до 1,4 трлн руб. «В этом году суммарно по ВИНК мы ожидаем около 1 трлн 400 млрд руб. инвестиций в секторе upstream, что на 7,6% больше, чем годом ранее, и на 5,5% больше, чем в допандемийном 2019 г.», — добавил он.