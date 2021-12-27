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Десять стихийных бедствий 2021 года нанесли ущерб на $170 млрд

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Десять крупнейших стихийных бедствий 2021 г. нанесли совокупный ущерб в размере $170 млрд, подсчитали исследователи британской благотворительной организации Christian Aid, исходя из суммы застрахованных убытков.

Самым «затратным» катаклизмом в уходящем году стал ураган «Ида», который обрушился на юго-восточную часть США в августе — сентябре. Число жертв урагана, который стал пятым по силе в американской истории, составило 95, а ущерб от него был оценен в $65 млрд.

На втором месте оказались наводнения в Европе, которые начались в июле в Германии, Франции и странах Бенилюкса после проливных дождей, вызванных циклоном «Бернд». Они унесли жизни 240 человек и причинили ущерб в размере $43 млрд. Третью строчку занял февральский снежный шторм в Техасе, в результате которого погибли 210 человек в Техасе и отключилось электричество для миллионов человек. Урон от этого шторма достиг $23 млрд.

Первую пятерку самых разрушительных стихийных бедствий замыкают июльское наводнение в центральной китайской провинции Хэнань (302 жертвы, $17,6 млрд) и аномально холодная погода во Франции в апреле ($5,6 млрд). Среди других крупных катаклизмов упомянуты также наводнение в канадской провинции Британская Колумбия в ноябре (4 жертвы, $7,5 млрд), циклон «Яас», ставший причиной гибели 19 человек в Индии и Бангладеш в мае ($3 млрд), наводнение в Австралии в марте (2 жертвы, $2,1 млрд), обрушившийся на Китай, Японию и Филиппины в июле тайфун «Иньфа» (5 жертв, $2 млрд) и циклон «Тауктае», который в марте затронул побережье Индии, Шри-Ланки и Мальдив. Он унес жизни жизни 198 человек и нанес урон на $1,5 млрд.

При этом другие бедствия 2021 г. нанесли значительный ущерб людям или экосистемам без таких высоких финансовых затрат, отмечается в исследовании. Сюда входят крупнейшая за последние 100 лет засуха в Аргентине, которая привела к обмелению реки Парана, наводнение в Южном Судане, обмеление озера Чад, а также аномальная жара в западной части Канады и на Тихоокеанском побережье США.

Чтобы предотвратить дальнейшие катаклизмы, страны миры должны срочно сократить выбросы парниковых газов, уверяют авторы исследования. Более развитым экономикам необходимо предоставить больше средств для поддержки уязвимых сообществ, живущих в менее развитых странах, поскольку последние меньше причастны к возникновению климатического кризиса, но непропорционально страдают от его последствий, говорится в документе. В числе мер, предлагаемых Christian Aid, — создание в наступающем году фонда для борьбы с последствиями катаклизмом вызванных изменением климата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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