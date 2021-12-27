Десять стихийных бедствий 2021 года нанесли ущерб на $170 млрд
Десять крупнейших стихийных бедствий 2021 г. нанесли совокупный ущерб в размере $170 млрд, подсчитали исследователи британской благотворительной организации Christian Aid, исходя из суммы застрахованных убытков.
Самым «затратным» катаклизмом в уходящем году стал ураган «Ида», который обрушился на юго-восточную часть США в августе — сентябре. Число жертв урагана, который стал пятым по силе в американской истории, составило 95, а ущерб от него был оценен в $65 млрд.
На втором месте оказались наводнения в Европе, которые начались в июле в Германии, Франции и странах Бенилюкса после проливных дождей, вызванных циклоном «Бернд». Они унесли жизни 240 человек и причинили ущерб в размере $43 млрд. Третью строчку занял февральский снежный шторм в Техасе, в результате которого погибли 210 человек в Техасе и отключилось электричество для миллионов человек. Урон от этого шторма достиг $23 млрд.
Первую пятерку самых разрушительных стихийных бедствий замыкают июльское наводнение в центральной китайской провинции Хэнань (302 жертвы, $17,6 млрд) и аномально холодная погода во Франции в апреле ($5,6 млрд). Среди других крупных катаклизмов упомянуты также наводнение в канадской провинции Британская Колумбия в ноябре (4 жертвы, $7,5 млрд), циклон «Яас», ставший причиной гибели 19 человек в Индии и Бангладеш в мае ($3 млрд), наводнение в Австралии в марте (2 жертвы, $2,1 млрд), обрушившийся на Китай, Японию и Филиппины в июле тайфун «Иньфа» (5 жертв, $2 млрд) и циклон «Тауктае», который в марте затронул побережье Индии, Шри-Ланки и Мальдив. Он унес жизни жизни 198 человек и нанес урон на $1,5 млрд.
При этом другие бедствия 2021 г. нанесли значительный ущерб людям или экосистемам без таких высоких финансовых затрат, отмечается в исследовании. Сюда входят крупнейшая за последние 100 лет засуха в Аргентине, которая привела к обмелению реки Парана, наводнение в Южном Судане, обмеление озера Чад, а также аномальная жара в западной части Канады и на Тихоокеанском побережье США.
Чтобы предотвратить дальнейшие катаклизмы, страны миры должны срочно сократить выбросы парниковых газов, уверяют авторы исследования. Более развитым экономикам необходимо предоставить больше средств для поддержки уязвимых сообществ, живущих в менее развитых странах, поскольку последние меньше причастны к возникновению климатического кризиса, но непропорционально страдают от его последствий, говорится в документе. В числе мер, предлагаемых Christian Aid, — создание в наступающем году фонда для борьбы с последствиями катаклизмом вызванных изменением климата.