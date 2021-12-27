Десять стихийных бедствий 2021 года нанесли ущерб на $170 млрд

Первую пятерку самых разрушительных стихийных бедствий замыкают июльское наводнение в центральной китайской провинции Хэнань (302 жертвы, $17,6 млрд) и аномально холодная погода во Франции в апреле ($5,6 млрд). Среди других крупных катаклизмов упомянуты также наводнение в канадской провинции Британская Колумбия в ноябре (4 жертвы, $7,5 млрд), циклон «Яас», ставший причиной гибели 19 человек в Индии и Бангладеш в мае ($3 млрд), наводнение в Австралии в марте (2 жертвы, $2,1 млрд), обрушившийся на Китай, Японию и Филиппины в июле тайфун «Иньфа» (5 жертв, $2 млрд) и циклон «Тауктае», который в марте затронул побережье Индии, Шри-Ланки и Мальдив. Он унес жизни жизни 198 человек и нанес урон на $1,5 млрд.