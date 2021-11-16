В ООН призвали миллиардеров выделить $6,6 млрд на борьбу с голодом
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН призвала богатейших людей мира пожертвовать $6,6 млрд на борьбу с голодом. Эта сумма, как считают в организации, поможет спасти от голода 45 млн человек.
Дискуссия вокруг пожертвований от миллиардеров разгорелась в октябре. Тогда исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли попросил у главы Tesla Илона Маска, который возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты, более $6 млрд (2% его состояния). По его словам, эта сумма не сможет полностью решить проблему голода, но позволит «предотвратить геополитическую нестабильность и массовую миграцию». Американский миллиардер согласился — при условии, что он будет понимать, на какие цели пойдут средства и ВПП предоставит финансовую отчетность.
Теперь ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», в котором рассказывается, на что будут потрачены запрашиваемые $6,6 млрд. Так, более половины этой суммы ($3,5 млрд) предлагается выделить на сами продукты питания и их доставку. Сюда входят стоимость доставки и транспортировки в страну назначения по воздуху, земле и воде, а также расходы на складирование и зарплаты водителей грузовиков и сопровождающих в зонах, где ведутся вооруженные конфликты.
Еще $2 млрд пойдут на денежные и продовольственные чеки для нуждающихся. Эти средства также помогут «поддержать местную экономику», считают авторы плана. $700 млн предусмотрено на разработку страновых программ по распределению еды и денежных переводов и ваучеров. Такие программы ООН планирует запустить в 43 странах, стоящих на грани голода. Наконец, $400 млн получат ответственные за выполнение всех операций в рамках программы на мировом и региональном уровне, включая координацию цепочек поставок, авиационных маршрутов, контрактов на грузоперевозки, управление рисками, а также «глобальный мониторинг и анализ голода во всем мире».
В ООН неоднократно указывали на проблему голода, которая, по словам экспертов организации, значительно ухудшилась из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к дефициту продуктов на мировых рынках. Этот тренд усугубило сокращение урожая в основных странах-экспортерах, в том числе в США, Канаде и России. По данным ВПП на начало ноября, на грани голодной смерти находятся 45 млн человек в 43 странах. В начале 2021 г. эта цифра составляла 42 млн, в 2019 г. — 27 млн. При этом по всему миру хронический недостаток еды испытывают 811 млн человек, остро нуждаются в продуктах 283 млн.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 11 ноября опубликовала доклад, из которого следует, что в текущем году стоимость глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в $1,75 трлн. Это на 14% больше, чем в прошлом году, и на 12% больше, чем ожидалось еще в июне 2021 г.