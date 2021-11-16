В ООН призвали миллиардеров выделить $6,6 млрд на борьбу с голодом

В ООН неоднократно указывали на проблему голода, которая, по словам экспертов организации, значительно ухудшилась из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к дефициту продуктов на мировых рынках. Этот тренд усугубило сокращение урожая в основных странах-экспортерах, в том числе в США, Канаде и России. По данным ВПП на начало ноября, на грани голодной смерти находятся 45 млн человек в 43 странах. В начале 2021 г. эта цифра составляла 42 млн, в 2019 г. — 27 млн. При этом по всему миру хронический недостаток еды испытывают 811 млн человек, остро нуждаются в продуктах 283 млн.