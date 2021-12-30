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Экономика

ПФР сообщил о расширении мер соцподдержки россиян в 2022 году

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Пенсионный фонд России (ПФР) со следующего года начнет предоставлять гражданам меры социальной поддержки, которые на сегодняшний день назначаются гражданам органами соцзащиты населения и Рострудом, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в ведение ПФР перейдут меры по поддержке семей с детьми — ежемесячные и еженедельные пособия по беременности, рождению и усыновлению ребенка, а также по уходу за ним. Кроме того, речь идет о пособиях и компенсациях родственниками умерших военных и сотрудников силовых структур: они могут претендовать на выплаты на ремонт частного дома и получение средств на летний оздоровительный отдых ребенка.

Также ПФР станет предоставлять социальную помощь гражданам, которые подверглись воздействию радиации, в том числе на Чернобыльской АЭС и химкомбинате «Маяк» (Кыштымская авария). Средства могут получить лица, задействованные в испытаниях на Семипалатинском полигоне и связанные с прочими аналогичными событиями.

Уточняется, что изменение ведомства, перечисляющего деньги, произойдет в автоматическом режиме: гражданам не нужно что-либо переоформлять. Однако тем, кто только претендует на получение средств, с 2022 г. необходимо обращаться в ПФР.

Изменения упростят россиянам получение мер соцподдержки, уточнили в фонде. Дело в том, что ПФР может подтверждать права людей на выплаты на основе собственных данных, запрошенных из других ведомств, что позволяет «со временем снять с граждан обязанность по сбору документов». Кроме того, срок рассмотрения заявок и назначения выплат сократится с месяца до 5-10 рабочих дней.

В результате в большинстве случаев для получения средств от государства будет достаточно подать заявление через клиентскую службу ПФР. В дальнейшем это разрешат делать через портал «Госуслуги» и МФЦ.

Первые выплаты через ПФР произведут 17 января. В целом меры поддержки, предоставляемые ведомством, коснутся более чем 2 млн человек. Предполагается, что общий объем выплат в 2022 г. составит около 120 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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