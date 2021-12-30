ПФР сообщил о расширении мер соцподдержки россиян в 2022 году
Пенсионный фонд России (ПФР) со следующего года начнет предоставлять гражданам меры социальной поддержки, которые на сегодняшний день назначаются гражданам органами соцзащиты населения и Рострудом, сообщается на сайте ведомства.
В частности, в ведение ПФР перейдут меры по поддержке семей с детьми — ежемесячные и еженедельные пособия по беременности, рождению и усыновлению ребенка, а также по уходу за ним. Кроме того, речь идет о пособиях и компенсациях родственниками умерших военных и сотрудников силовых структур: они могут претендовать на выплаты на ремонт частного дома и получение средств на летний оздоровительный отдых ребенка.
Также ПФР станет предоставлять социальную помощь гражданам, которые подверглись воздействию радиации, в том числе на Чернобыльской АЭС и химкомбинате «Маяк» (Кыштымская авария). Средства могут получить лица, задействованные в испытаниях на Семипалатинском полигоне и связанные с прочими аналогичными событиями.
Уточняется, что изменение ведомства, перечисляющего деньги, произойдет в автоматическом режиме: гражданам не нужно что-либо переоформлять. Однако тем, кто только претендует на получение средств, с 2022 г. необходимо обращаться в ПФР.
Изменения упростят россиянам получение мер соцподдержки, уточнили в фонде. Дело в том, что ПФР может подтверждать права людей на выплаты на основе собственных данных, запрошенных из других ведомств, что позволяет «со временем снять с граждан обязанность по сбору документов». Кроме того, срок рассмотрения заявок и назначения выплат сократится с месяца до 5-10 рабочих дней.
В результате в большинстве случаев для получения средств от государства будет достаточно подать заявление через клиентскую службу ПФР. В дальнейшем это разрешат делать через портал «Госуслуги» и МФЦ.
Первые выплаты через ПФР произведут 17 января. В целом меры поддержки, предоставляемые ведомством, коснутся более чем 2 млн человек. Предполагается, что общий объем выплат в 2022 г. составит около 120 млрд руб.