ПФР сообщил о расширении мер соцподдержки россиян в 2022 году

В частности, в ведение ПФР перейдут меры по поддержке семей с детьми — ежемесячные и еженедельные пособия по беременности, рождению и усыновлению ребенка, а также по уходу за ним. Кроме того, речь идет о пособиях и компенсациях родственниками умерших военных и сотрудников силовых структур: они могут претендовать на выплаты на ремонт частного дома и получение средств на летний оздоровительный отдых ребенка.