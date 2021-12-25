ПФР напомнил о возможности прибавки к пенсии в размере 25%
Право на надбавку к пенсии по старости или инвалидности в размере 25% имеют жители села, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Мера действует с 2019 г. при условии наличия не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживания на селе и отсутствия оплачиваемой работы.
При подсчете стажа ПФР учитывает работу в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в области животноводства, растениеводства или рыбоводства.
«Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий», — говорится в публикации на сайте ПФР.
Пенсионерам зачтут в сельский стаж работу в советское время в российских колхозах, на машино-тракторных станциях, в межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях вне зависимости от профессии, специальности или должности, подчеркивает ПФР.
С 1 января 2021 г. прибавка сельских пенсионеров составляет 1511 руб. 12 коп. в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 755 руб. 56 коп. в месяц. Для перерасчета пенсии пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы.
В декабре Совет Федерации одобрил законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Согласно документу, страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ».