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ПФР напомнил о возможности прибавки к пенсии в размере 25%

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Право на надбавку к пенсии по старости или инвалидности в размере 25% имеют жители села, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Мера действует с 2019 г. при условии наличия не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживания на селе и отсутствия оплачиваемой работы.

При подсчете стажа ПФР учитывает работу в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в области животноводства, растениеводства или рыбоводства.  

«Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий», — говорится в публикации на сайте ПФР.

Пенсионерам зачтут в сельский стаж работу в советское время в российских колхозах, на машино-тракторных станциях, в межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях вне зависимости от профессии, специальности или должности, подчеркивает ПФР.

С 1 января 2021 г. прибавка сельских пенсионеров составляет 1511 руб. 12 коп. в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 755 руб. 56 коп. в месяц. Для перерасчета пенсии пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы.

В декабре Совет Федерации одобрил законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Согласно документу, страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных