ПФР напомнил о возможности прибавки к пенсии в размере 25%

Право на надбавку к пенсии по старости или инвалидности в размере 25% имеют жители села, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Мера действует с 2019 г. при условии наличия не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживания на селе и отсутствия оплачиваемой работы.