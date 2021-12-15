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Экономика

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Ведомости

Совет Федерации в ходе сегодняшнего заседания одобрил законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Согласно документу, страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ» (ПФР).

Данную меру впервые реализовали в России в 2014 г., после чего несколько раз пролонгировали. Так, работодатели страны направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудников. 16% от этой суммы ранее шли на страховую пенсию, оставшиеся 6% — на накопительную. Однако с 2014 г. формирование накопительной части пенсии заморожено и вся сумма идет на страховую пенсию работника.

В то же время накопления, которые сформировались до 2014 г., сохраняются. Граждане смогут получить с них выплаты после выхода на пенсию. Из законопроекта следует, что принятие документа не приведет к снижению объема пенсионных прав граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных