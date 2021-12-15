Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Данную меру впервые реализовали в России в 2014 г., после чего несколько раз пролонгировали. Так, работодатели страны направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудников. 16% от этой суммы ранее шли на страховую пенсию, оставшиеся 6% — на накопительную. Однако с 2014 г. формирование накопительной части пенсии заморожено и вся сумма идет на страховую пенсию работника.