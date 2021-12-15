Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Совет Федерации в ходе сегодняшнего заседания одобрил законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.
Согласно документу, страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ» (ПФР).
Данную меру впервые реализовали в России в 2014 г., после чего несколько раз пролонгировали. Так, работодатели страны направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудников. 16% от этой суммы ранее шли на страховую пенсию, оставшиеся 6% — на накопительную. Однако с 2014 г. формирование накопительной части пенсии заморожено и вся сумма идет на страховую пенсию работника.
В то же время накопления, которые сформировались до 2014 г., сохраняются. Граждане смогут получить с них выплаты после выхода на пенсию. Из законопроекта следует, что принятие документа не приведет к снижению объема пенсионных прав граждан.