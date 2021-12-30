Минтруду предложили ввести налоговой вычет с покупки автомобиля
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова письмо с предложением рассмотреть возможность введения налогового вычета с покупки автомобиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.
«Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн руб. при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 000 руб.», — говорится в обращении.
Орлов пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, граждане могут единоразово получить налоговый вычет в 13% с расходов на сумму до 2 млн руб. на строительство или приобретение жилья. Данная мера является «весомой» поддержкой россиян, приобретающих квартиры и дома, подчеркнул автор инициативы.
При этом покупка машины также имеет «большое значение» для многих категорий жителей страны, добавил Орлов. В пример он привел многодетные семьи и пенсионеров.
Налоговый имущественный вычет можно получить при приобретении жилья после 1 января 2014 г. Помимо возврата средств с 2 млн руб. граждане вправе вернуть средства с 3 млн руб., потраченных на строительство и приобретение жилья или земли при погашении процентов по целевым кредитам. Мера не распространяется на людей, получивших недвижимость за счет работодателей, материнского капитала и бюджета, а также на участников сделки, которые являются взаимозависимыми.