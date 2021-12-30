Минтруду предложили ввести налоговой вычет с покупки автомобиля

Налоговый имущественный вычет можно получить при приобретении жилья после 1 января 2014 г. Помимо возврата средств с 2 млн руб. граждане вправе вернуть средства с 3 млн руб., потраченных на строительство и приобретение жилья или земли при погашении процентов по целевым кредитам. Мера не распространяется на людей, получивших недвижимость за счет работодателей, материнского капитала и бюджета, а также на участников сделки, которые являются взаимозависимыми.