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Экономика

Минтруду предложили ввести налоговой вычет с покупки автомобиля

Ведомости

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова письмо с предложением рассмотреть возможность введения налогового вычета с покупки автомобиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

«Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн руб. при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 000 руб.», — говорится в обращении.

Орлов пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, граждане могут единоразово получить налоговый вычет в 13% с расходов на сумму до 2 млн руб. на строительство или приобретение жилья. Данная мера является «весомой» поддержкой россиян, приобретающих квартиры и дома, подчеркнул автор инициативы.

При этом покупка машины также имеет «большое значение» для многих категорий жителей страны, добавил Орлов. В пример он привел многодетные семьи и пенсионеров.

Налоговый имущественный вычет можно получить при приобретении жилья после 1 января 2014 г. Помимо возврата средств с 2 млн руб. граждане вправе вернуть средства с 3 млн руб., потраченных на строительство и приобретение жилья или земли при погашении процентов по целевым кредитам. Мера не распространяется на людей, получивших недвижимость за счет работодателей, материнского капитала и бюджета, а также на участников сделки, которые являются взаимозависимыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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