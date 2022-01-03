Глава Минприроды: Россия никогда не исчерпает запасы полезных ископаемых

В октябре гендиректор компании «Полюс» (крупнейший золотодобытчик в России) Павел Грачев предупредил, что отрасль в стране может столкнуться с недостатком запасов уже через 10-20 лет. По его словам, показатель возобновления добываемых ресурсов за последние несколько лет упал с 62% до 30%, в том числе из-за недостаточных инвестиций в геологоразведку. В Роснедрах информацию не подтвердили, заявив, что при существующем уровне добычи запасов золота хватит еще на 36 лет. Ведомство представило свои данные по объему разведанных запасов золота в стране, которые значительно превысили оценку Грачева — 15 319 т на начало года против 7500–8000 т.