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Экономика

Глава Минприроды: Россия никогда не исчерпает запасы полезных ископаемых

Ведомости

Россия обладает неисчерпаемыми запасами природных ресурсов, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам министра, в России более 300 видов полезных ископаемых, которые экономически выгодно добывать, включая нефть, газ, золото, серебро и медь. Наибольший потенциал по воспроизводству ресурсов имеют Дальний Восток, Сибирь и Арктика.

В мае 2021 г. Козлов сообщал, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит еще на 59 лет, природного газа — на 103 года. Он также утверждал, что страна будет обеспечена запасами золота еще примерно 40 лет.

В октябре гендиректор компании «Полюс» (крупнейший золотодобытчик в России) Павел Грачев предупредил, что отрасль в стране может столкнуться с недостатком запасов уже через 10-20 лет. По его словам, показатель возобновления добываемых ресурсов за последние несколько лет упал с 62% до 30%, в том числе из-за недостаточных инвестиций в геологоразведку. В Роснедрах информацию не подтвердили, заявив, что при существующем уровне добычи запасов золота хватит еще на 36 лет. Ведомство представило свои данные по объему разведанных запасов золота в стране, которые значительно превысили оценку Грачева — 15 319 т на начало года против 7500–8000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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