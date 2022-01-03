Глава Минприроды: Россия никогда не исчерпает запасы полезных ископаемых
Россия обладает неисчерпаемыми запасами природных ресурсов, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — сказал он в интервью «Известиям».
По словам министра, в России более 300 видов полезных ископаемых, которые экономически выгодно добывать, включая нефть, газ, золото, серебро и медь. Наибольший потенциал по воспроизводству ресурсов имеют Дальний Восток, Сибирь и Арктика.
В мае 2021 г. Козлов сообщал, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит еще на 59 лет, природного газа — на 103 года. Он также утверждал, что страна будет обеспечена запасами золота еще примерно 40 лет.
В октябре гендиректор компании «Полюс» (крупнейший золотодобытчик в России) Павел Грачев предупредил, что отрасль в стране может столкнуться с недостатком запасов уже через 10-20 лет. По его словам, показатель возобновления добываемых ресурсов за последние несколько лет упал с 62% до 30%, в том числе из-за недостаточных инвестиций в геологоразведку. В Роснедрах информацию не подтвердили, заявив, что при существующем уровне добычи запасов золота хватит еще на 36 лет. Ведомство представило свои данные по объему разведанных запасов золота в стране, которые значительно превысили оценку Грачева — 15 319 т на начало года против 7500–8000 т.