Глава «Полюса» предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

Сейчас запасы золота в России составляют около 7500-8000 т, а производство металла – 330 т в год. «Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10–20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — отметил Грачев. Запасов компании хватит на 37 лет.