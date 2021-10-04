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Глава «Полюса» предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

Ведомости

Золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов, заявил гендиректор крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в интервью РБК.

Сейчас запасы золота в России составляют около 7500-8000 т, а производство металла – 330 т в год. «Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10–20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — отметил Грачев. Запасов компании хватит на 37 лет.

Гендиректор «Полюса» рассказал, что показатель возобновления добываемых ресурсов за последние несколько лет упал с 62% до 30%. В случае с золотом на это накладывается общемировой тренд падения содержания металла в руде и роста количества упорных руд, из которых можно извлечь не более 80% металла.

Причинами этого Грачев назвал недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений. В сентябре на встрече президента России Владимира Путина с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ) Грачев предложил комплекс мер по стимулированию инвестиций без расходов для государства. За последний год «Полюс» увеличил траты на геологоразведку на 30%, до $85 млн, и планирует его дальнейший рост. Президент поддержал предложения Грачева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных