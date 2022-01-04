Правительство Казахстана объявило о снижении цен на газ после протестов

Изначально в министерстве энергетики Казахстана заявили, что правительство не участвует в регулировании цен на газ, поскольку они формируются рынком в рамках конкурентной среды. Однако позже президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть ситуацию. В итоге по распоряжению премьер-министра страны Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.