Правительство Казахстана объявило о снижении цен на газ после протестов
Правительственная комиссия Казахстана на фоне протестов населения объявила о снижении цен на сжиженный газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) в Мангистауской области. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны.
«Озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнагаз», — сказано в публикации.
Участники переговоров пришли к соглашению, что возникающие вопросы впредь будут решать с помощью конструктивного диалога, сообщили в пресс-службе премьер-министра. Также в правительстве пообещали не привлекать к ответственности протестующих.
Как уточняет «Sputnik Казахстан», протесты в Мангистауской области начались после Нового года сразу в нескольких населенных пунктах. Причиной этого стало подорожание газа для заправки автомобилей в два раза — примерно до 120 тенге за литр (20,28 руб.).
Изначально в министерстве энергетики Казахстана заявили, что правительство не участвует в регулировании цен на газ, поскольку они формируются рынком в рамках конкурентной среды. Однако позже президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть ситуацию. В итоге по распоряжению премьер-министра страны Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
Токаев на своей странице в Twitter призвал протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства» в Казахстане. Президент уточнил, что правительство отдельно рассмотрит другие требования граждан социально-экономического характера на завтрашнем рабочем совещании.