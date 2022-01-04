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Экономика

Правительство Казахстана объявило о снижении цен на газ после протестов

Ведомости

Правительственная комиссия Казахстана на фоне протестов населения объявила о снижении цен на сжиженный газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) в Мангистауской области. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны.

«Озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнагаз», — сказано в публикации.

Участники переговоров пришли к соглашению, что возникающие вопросы впредь будут решать с помощью конструктивного диалога, сообщили в пресс-службе премьер-министра. Также в правительстве пообещали не привлекать к ответственности протестующих.

Как уточняет «Sputnik Казахстан», протесты в Мангистауской области начались после Нового года сразу в нескольких населенных пунктах. Причиной этого стало подорожание газа для заправки автомобилей в два раза — примерно до 120 тенге за литр (20,28 руб.).

Изначально в министерстве энергетики Казахстана заявили, что правительство не участвует в регулировании цен на газ, поскольку они формируются рынком в рамках конкурентной среды. Однако позже президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть ситуацию. В итоге по распоряжению премьер-министра страны Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

Токаев на своей странице в Twitter призвал протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства» в Казахстане. Президент уточнил, что правительство отдельно рассмотрит другие требования граждан социально-экономического характера на завтрашнем рабочем совещании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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