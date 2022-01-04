Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров
Биржевая стоимость европейского газа в ходе торгов 4 января превысила $1100 за 1000 куб. м после резкого падения ниже $800, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена фьючерса на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах сегодня к 13:00 мск достигла 92,745 евро за МВтч, то есть около $1106 за 1000 куб. м по текущему курсу. Таким образом, с момента открытия торгов газ в Европе подорожал примерно на 14%.
Газ в Европе стал дорожать в августе на фоне установившейся там безветренной погоды и снижения заполненности подземных хранилищ при высоком спросе, прежде всего на азиатском рынке. В итоге к 21 декабря стоимость газа достигла исторически рекордных $2200 за 1000 куб.
Однако с 21 декабря цена на газ стала падать. Темпы падения ускорились после того, как танкеры со сжиженным природным газом стали массово уходить в Евросоюз вместо азиатских рынков. Bloomberg сообщал, что за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15 штук. Помимо этого на фоне улучшения погодных условий вырос объем выработки европейских ветряных электростанций.
31 декабря стоимость фьючерса на газ в Европе впервые с начала ноября опустилась ниже $800 за 1000 куб. м, однако в последующие дни газ вновь стал дорожать. Главный нефтяной аналитик Energy Aspects Амрита Сен заявила в интервью Bloomberg, что стоимость газа будет укрепляться в ближайшее время, поскольку объем заполненности европейских газовых хранилищ продолжает оставаться низким.