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Экономика

Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Ведомости

Биржевая стоимость европейского газа в ходе торгов 4 января превысила $1100 за 1000 куб. м после резкого падения ниже $800, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена фьючерса на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах сегодня к 13:00 мск достигла 92,745 евро за МВтч, то есть около $1106 за 1000 куб. м по текущему курсу. Таким образом, с момента открытия торгов газ в Европе подорожал примерно на 14%.

Газ в Европе стал дорожать в августе на фоне установившейся там безветренной погоды и снижения заполненности подземных хранилищ при высоком спросе, прежде всего на азиатском рынке. В итоге к 21 декабря стоимость газа достигла исторически рекордных $2200 за 1000 куб.

Однако с 21 декабря цена на газ стала падать. Темпы падения ускорились после того, как танкеры со сжиженным природным газом стали массово уходить в Евросоюз вместо азиатских рынков. Bloomberg сообщал, что за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15 штук. Помимо этого на фоне улучшения погодных условий вырос объем выработки европейских ветряных электростанций.

31 декабря стоимость фьючерса на газ в Европе впервые с начала ноября опустилась ниже $800 за 1000 куб. м, однако в последующие дни газ вновь стал дорожать. Главный нефтяной аналитик Energy Aspects Амрита Сен заявила в интервью Bloomberg, что стоимость газа будет укрепляться в ближайшее время, поскольку объем заполненности европейских газовых хранилищ продолжает оставаться низким.

Ранее по теме: Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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