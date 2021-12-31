Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября
Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах достигла 65,5 евро за МВтч по состоянию на 15.00 мск, или $780,86 за 1000 куб. м по текущему курсу. В целом за день газ на бирже подешевел примерно на 23%.
Газ в Европе стал дешеветь 21 декабря. До этого он дорожал быстрыми темпами и достигал исторически рекордных $2200 за 1000 куб. Это было связано с высоким спросом на газ, прежде всего на азиатском рынке. Кроме того, уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах продолжал падать. Наконец, на ситуации сказывалась неопределенность вокруг сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.
Однако с 21 декабря цена на газ стала падать. Темпы падения ускорились после того, как танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали массово уходить в Евросоюз вместо азиатских рынков. Bloomberg сообщал, что за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15. Кроме того, на фоне улучшения погодных условий вырос объем выработки европейских ветряных электростанций.
29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности «Северного потока — 2». Однако в ФРГ в тот же день сказали, что ситуация с сертификацией Nord Stream 2 AG с середины ноября не изменилась.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора можно, лишь когда тот будет «организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператору нужно основать дочернюю компанию в Германии.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.