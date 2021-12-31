Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

Однако с 21 декабря цена на газ стала падать. Темпы падения ускорились после того, как танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали массово уходить в Евросоюз вместо азиатских рынков. Bloomberg сообщал, что за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15. Кроме того, на фоне улучшения погодных условий вырос объем выработки европейских ветряных электростанций.