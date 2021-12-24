Цены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГ

Цены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГТакже на них влияют повышение выработки ветряных электростанций и смягчение погодных условий
Спотовые цены газа в Европе 24 декабря обвалились на 18,5% к предыдущему дню, свидетельствуют данные биржи ICE. На наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах январский фьючерс в пятницу в моменте снижался до $1250 за 1000 куб. м (на 18.23 мск – $1281), накануне торги закрылись на отметке $1573.
В начале текущей недели на европейских газовых хабах наблюдался стремительный рост цен. И 21 декабря, подстегиваемые в том числе резким похолоданием, они достигли абсолютного исторического максимума в $2200 за 1000 куб. м. Вследствие чего традиционная для газового рынка азиатская премия (более высокие цены на газ в Азии) сменилась на европейскую, а танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали массово уходить в ЕС вместо азиатских рынков, причем некоторые меняли курс на середине маршрута («Ведомости» писали об этом 22 декабря). По данным Bloomberg, всего за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15.
При этом в Европе нынешней зимой сохраняется рекордный дефицит запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). «Газпром» 24 декабря сообщал, что Европа отобрала из хранилищ уже более 41% от закачанного в текущем году объема. По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря хранилища были заполнены всего на 57%, в них находилось около 62 млрд куб. м газа. В прошлом году на ту же дату ПХГ были заполнены на 77%.
Подогревает спрос на рынке и перепродажа на споте российского газа, закупаемого европейскими партнерами у «Газпрома» по долгосрочным контрактам, указывал президент России Владимир Путин 23 декабря на большой пресс-конференции. «Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в три-четыре-шесть-семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав 1 млрд куб. м газа, можно заработать почти $1 млрд», – отмечал он.
После новостей о скором поступлении на рынок ЕС дополнительных партий СПГ, а также на фоне повышения выработки ветряных электростанций в Европе и смягчения погодных условий газовые котировки пошли вниз. Всего за несколько дней с 21 декабря газ подешевел почти на $1000 за 1000 куб. м.
Это в свою очередь стало одной из причин снижения котировок акций крупнейших российских нефтегазовых компаний. «В четверг, 23 декабря, российский рынок акций заметно снизился. Инвесторы среагировали на падение цен на газ, которое отразилось на положении акций компаний нефтегазового сектора, – они и потянули остальных вниз за собой. Утренняя сессия пятницы проходит с преимущественными продажами», – отмечается в обзоре УК «Альфа капитал».
По итогам торгов в четверг индекс Мосбиржи снизился на 1,13% до 3704,6 пункта, РТС потерял 0,88% и составил 1587,87 пункта. На 18.50 мск в пятницу индекс Мосбиржи составлял уже 3702,6 пункта (0,05%), РТС – 1584,15 пункта (0,23%). При этом акции «Новатэка» и «Газпрома» в течение дня теряли почти 2%, но на данный момент стоят на 0,22% и 0,32% дешевле закрытия вчерашнего дня соответственно.
Котировки российских нефтегазовых компаний не так чувствительны к динамике спотовых цен на газ в Европе, как, например, ценные бумаги металлургических холдингов к ценам на металл, соглашается старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Причина – долгосрочные контракты с фиксированными ценами, на которые приходится большая часть поставок газа», – поясняет он. При этом снижение на 1,5-2%, по его мнению, «нельзя назвать существенным», особенно на фоне сильной динамики в предыдущие дни.
По словам Затолокина, на нефтегазовый сектор сейчас оказывает существенное негативное влияние геополитический фактор. Аналитик указывает, что, несмотря на стремительный рост спотовых цен в Европе, биржевые котировки акций «Газпрома» остаются недооцененными. Компании, по его словам, не удается в полной мере воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой из-за обострения внешнеполитической обстановки вокруг Украины. Он поясняет, что акции «Газпрома» обычно сильно реагируют на негативные новости в политическом поле, а также на сообщения о новых санкционных рисках.
Затолокин добавил, что нынешнее снижение спотовых цен на газ в Европе с исторических максимумов – «шаг в сторону балансировки рынка». По его мнению, в конечном счете это выгодно как самим компаниям, так и инвесторам.
Он добавил, что иностранные инвесторы сейчас «относятся к российскому рынку с определенной долей опасения» в связи с возможным введением новых санкций. «Однако потенциальное санкционное давление в большей степени влияет на банковский сектор, чем на нефтегазовый», – заключил эксперт.