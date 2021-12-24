Цены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГ

В начале текущей недели на европейских газовых хабах наблюдался стремительный рост цен. И 21 декабря, подстегиваемые в том числе резким похолоданием, они достигли абсолютного исторического максимума в $2200 за 1000 куб. м. Вследствие чего традиционная для газового рынка азиатская премия (более высокие цены на газ в Азии) сменилась на европейскую, а танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали массово уходить в ЕС вместо азиатских рынков, причем некоторые меняли курс на середине маршрута («Ведомости» писали об этом 22 декабря). По данным Bloomberg, всего за сутки с 22 на 23 декабря число взявших курс на Европу СПГ-танкеров из США увеличилось в полтора раза и на 24 декабря составило 15.