В ФРГ заявили об отсутствии изменений в процессе сертификации «Северного потока — 2»
Ситуация с сертификацией оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG с середины ноября не изменилась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регулятора ФРГ.
«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием», — сказала собеседница агентства. Она указала на сделанное ранее заявление главы регулятора Йохена Хомана о том, что сертификация оператора газопровода в первой половине следующего года не ожидается и Nord Stream 2 AG пока не предоставила документы о реорганизации компании.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора можно, лишь когда тот будет «организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператору нужно основать дочернюю компанию в Германии.
16 декабря постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG напрямую связана с политикой. Сегодня вице-премьер Александр Новак в интервью РБК сказал, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.