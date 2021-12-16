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Политика

Чижов объяснил политикой приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Ведомости

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» напрямую связана с политикой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Это, конечно, политика. Там, кроме политики, ничего больше нет. Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы, отметил он.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября этого года. Для его запуска оператор проекта Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Однако 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процесса. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 16 декабря в пресс-службе оператора сообщили о работе над учреждением немецкой дочерней компании.

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.

Ранее по теме: Канцлер Австрии призвал не использовать «Северный поток — 2» для давления на Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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