Чижов объяснил политикой приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября этого года. Для его запуска оператор проекта Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Однако 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процесса. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 16 декабря в пресс-службе оператора сообщили о работе над учреждением немецкой дочерней компании.