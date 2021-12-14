Канцлер Австрии призвал не использовать «Северный поток — 2» для давления на Россию
Газопровод «Северный поток — 2» — это европейский проект, его не нужно использовать как инструмент давления на Россию из-за конфликта на Украине, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Северный поток — 2» отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. «Северный поток — 2» — это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву», — заявил Нехаммер (цитата по ТАСС).
Политики, по его словам, не должны применять насилие, а возможное нарушение международного права может иметь последствия, поэтому нужно сохранить интересы Украины как транзитера. Нехаммер заявил, что Австрия продолжает поддерживать «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска. Он отметил, что Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии, но, пока она нуждается в нефти и газе, важно обеспечить энергоснабжение через разные маршруты и газопроводы.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.
Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.