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Канцлер Австрии призвал не использовать «Северный поток — 2» для давления на Россию

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Газопровод «Северный поток — 2» — это европейский проект, его не нужно использовать как инструмент давления на Россию из-за конфликта на Украине, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Австрии Карл Нехаммер. 

«Северный поток — 2» отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. «Северный поток — 2» — это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву», — заявил Нехаммер (цитата по ТАСС). 

Политики, по его словам, не должны применять насилие, а возможное нарушение международного права может иметь последствия, поэтому нужно сохранить интересы Украины как транзитера. Нехаммер заявил, что Австрия продолжает поддерживать «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска. Он отметил, что Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии, но, пока она нуждается в нефти и газе, важно обеспечить энергоснабжение через разные маршруты и газопроводы. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.

Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

Ранее по теме: Глава МИД ФРГ объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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