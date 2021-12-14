Канцлер Австрии призвал не использовать «Северный поток — 2» для давления на Россию

Политики, по его словам, не должны применять насилие, а возможное нарушение международного права может иметь последствия, поэтому нужно сохранить интересы Украины как транзитера. Нехаммер заявил, что Австрия продолжает поддерживать «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска. Он отметил, что Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии, но, пока она нуждается в нефти и газе, важно обеспечить энергоснабжение через разные маршруты и газопроводы.