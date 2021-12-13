Глава МИД ФРГ объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»
Процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG приостановили из-за несоответствия предписаниям ЕС в сфере энергетики, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, слова которой передает ТАСС.
«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]», — сказала Бербок в Брюсселе.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.
Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.