Глава МИД ФРГ объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.