Германия не примет решение по «Северному потоку-2» в первом полугодии 2022 года

Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 необходимо пройти процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. После согласования регулятором данные по сертификации должны быть переданы в Еврокомиссию.