Германия не примет решение по «Северному потоку-2» в первом полугодии 2022 года
Газопровод «Северный поток — 2» не получит одобрение Евросоюза в первой половине 2022 г. Об этом заявил руководитель федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн, слова которого приводит Der Spiegel. Хоманн объяснил, что это связано с длительностью процедуры. Она продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы.
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.
16 декабря в пресс-службе оператора сообщили о работе над учреждением дочерней компании в Германии, это необходимо для прохождения процедуры сертификации, писали «РИА Новости». Детали и сроки этого процесса в пресс-службе не прокомментировали. В Кремле отказались строить предположения о сроках запуска газопровода и призвали не вмешиваться в работу немецкого регулятора
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 необходимо пройти процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. После согласования регулятором данные по сертификации должны быть переданы в Еврокомиссию.