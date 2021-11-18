Песков считает «неблагодарным делом» гадать о сроках запуска «Северного потока — 2»
В Кремле отказались строить предположения о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» и призвали не вмешиваться в работу немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Сейчас гадать по срокам – это дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания (оператор газопровода Nord Stream 2 AG) выполняет все бюрократические, юридические формальности для того, чтобы эта процедура сертификации состоялась, и дальше просто нужно ждать, когда это произойдет. Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией», — сказал представитель Кремля.
Ранее источник агентства Reuters в правительстве Германии сообщил, что приостановка процесса сертификации «Северного потока — 2» немецким регулятором может привести к задержке ввода трубопровода в эксплуатацию до марта 2022 г.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. Для этого ей потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором пролегающего в территориальных водах Германии участка газопровода, и передать ему основные активы и кадровые ресурсы. Биржевые цены на газ в Европе на новостях выросли до максимальных уровней с конца октября.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 необходимо пройти процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. После согласования регулятором данные по сертификации должны быть переданы в Еврокомиссию.