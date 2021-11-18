Песков считает «неблагодарным делом» гадать о сроках запуска «Северного потока — 2»

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. Для этого ей потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором пролегающего в территориальных водах Германии участка газопровода, и передать ему основные активы и кадровые ресурсы. Биржевые цены на газ в Европе на новостях выросли до максимальных уровней с конца октября.