Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров впервые с октября
Цена фьючерсов на газ в Европе 16 ноября впервые с октября превысила $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF на торгах во вторник на пике достигала $1110 за 1000 куб. м, что почти на 18% выше расчетной цены понедельника ($942,3). Последний раз цены на газ находились так высоко 20 октября.
Во вторник декабрьские фьючерсы торговались на уровне $1000 за тысячу куб. м около 12:00 мск. Позже котировки выросли до $1046 после сообщений о приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» немецким регулятором.
Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что Nord Stream 2 должна будет создать дочернюю компанию для управления немецким участком магистрали. Для этого нужно будет вновь подать полный комплект документов для сертификации. Это означает приостановку отсчета четырехмесячного срока, который предусмотрен для принятия решения регулятором ФРГ. Срок рассмотрения первоначальной заявки Nord Stream 2 истекал 8 января. В результате Евросоюз зимой не получит дополнительных поставок газа по новому трубопроводу.
Минэнерго ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG регуляторным вопросом и «промежуточным этапом» в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии.