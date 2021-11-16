Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров впервые с октября

Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что Nord Stream 2 должна будет создать дочернюю компанию для управления немецким участком магистрали. Для этого нужно будет вновь подать полный комплект документов для сертификации. Это означает приостановку отсчета четырехмесячного срока, который предусмотрен для принятия решения регулятором ФРГ. Срок рассмотрения первоначальной заявки Nord Stream 2 истекал 8 января. В результате Евросоюз зимой не получит дополнительных поставок газа по новому трубопроводу.