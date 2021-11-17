Reuters узнал о возможной задержке запуска «Северного потока — 2» до марта 2022 года
Приостановка процесса сертификации «Северного потока — 2» немецким регулятором может привести к задержке ввода трубопровода в эксплуатацию до марта 2022 г., пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Я ожидаю, что запуск "Северного потока — 2" может быть отложен до марта 2022 г.», — сказал неназванный собеседник агентства.
Накануне «Интерфакс» сообщал, цитируя немецкий дипломатический источник, что приостановка процедуры может продлиться от 4 до 6 недель и не приведет к увеличению сроков завершения сертификации.
Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. Для этого ей потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором пролегающего в территориальных водах Германии участка газопровода, и передать ему основные активы и кадровые ресурсы. Биржевые цены на газ в Европе на новостях выросли до максимальных уровней с конца октября.
О начале сертификации сообщалось 13 сентября, когда агентство объявило, что получило соответствующую заявку от Nord Stream 2 AG. Тогда о том, что для прохождения процедуры потребуется регистрация юрлица в Германии, не говорилось.
В Кремле политической подоплеки во внезапном решении немецкого регулятора не усмотрели. «В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.