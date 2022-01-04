ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в феврале

В то же время старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко ранее рассказал «Ведомостям», что некоторые страны ввели новые ограничения из-за распространения «омикрона», поэтому спрос на нефть в I квартале 2022 г. «немного просядет». Однако ограничения будут точечными и менее жесткими, чем в 2020 г., добавил эксперт и отметил, что ОПЕК+ будет внимательно наблюдать за рынком и в случае необходимости может ускорить наращивание добычи, что окажет нефтяным ценам поддержку. В целом факторы, связанные с пандемией, в 2022 г. уже не будут так сильно влиять на рынок, как раньше, отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.