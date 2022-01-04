ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в феврале

ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в февралеОбъем добычи увеличат на 400 000 баррелей в сутки
Министры ОПЕК+ в ходе сегодняшнего заседания приняли решение сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки (б/с) в феврале, сообщается на сайте организации.
«Подтверждаем план корректировки добычи и механизм ежемесячной корректировки добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, и решение о корректировке в сторону увеличения месячного общего объема добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале 2022 г.», — сказано в заявлении.
Отмечается, что следующее заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ запланировано на 2 февраля.
В апреле 2020 г. члены ОПЕК+ в связи с резким снижением цен на нефть, произошедшим на фоне пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений, решили пересмотреть сокращение объемов глобальной добычи нефти. В итоге объем производства снизили суммарно на 9,7 млн б/с на два года — с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г.
В июле 2021 г. соглашение продлили до конца 2022 г. При этом с августа прошлого года ОПЕК+ ежемесячно наращивает объем добычи на 400 000 б/с. Также каждый месяц министры собираются, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.
Накануне встречи министров цены на нефть стали расти. На закрытии торгов 3 января мартовский фьючерс нефти марки Brent стоил $78,98 за баррель, тогда как на открытии 4 января — $79,09 за баррель. После решения стран ОПЕК+ стоимость марки превысила $80 за баррель впервые с 29 декабря. В целом за день Brent подорожала уже на 1,7%.
Растет и цена февральского фьючерса нефти WTI. На открытии сегодняшних торгов он стоил $75,97 за баррель, а за день достигал $77,56 за баррель. Марка подорожала почти на 2% в течение 4 января.
Reuters со ссылкой на отчет Объединенного технического комитета ОПЕК+ сообщил, что министры снизили оценку рисков, связанных с южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон». В организации сочли, что влияние нового варианта на спрос будет «мягким и недолговечным».
«Это в дополнение к стабильным экономическим перспективам как в странах с развитой экономикой, так и в странах с развивающимися экономиками», — говорится в документе.
«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она отмечала, что этот вариант вируса реже вызывает тяжелое течение заболевания. Несмотря на появление «омикрона», ВОЗ допустила окончание пандемии коронавируса в 2022 г.
24 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2022 г. спрос на нефть продолжит восстанавливаться, несмотря на пандемию, в том числе благодаря активной вакцинации от коронавируса. По мнению чиновника, допандемийного уровня спрос достигнет к концу этого года.
В то же время старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко ранее рассказал «Ведомостям», что некоторые страны ввели новые ограничения из-за распространения «омикрона», поэтому спрос на нефть в I квартале 2022 г. «немного просядет». Однако ограничения будут точечными и менее жесткими, чем в 2020 г., добавил эксперт и отметил, что ОПЕК+ будет внимательно наблюдать за рынком и в случае необходимости может ускорить наращивание добычи, что окажет нефтяным ценам поддержку. В целом факторы, связанные с пандемией, в 2022 г. уже не будут так сильно влиять на рынок, как раньше, отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.