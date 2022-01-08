Глава Рослесхоза объяснил рост цен на пиломатериалы

«Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется», — сказал Советников, добавив, что весной в связи с началом дачного сезона цены снова вырастут.