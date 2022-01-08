Глава Рослесхоза объяснил рост цен на пиломатериалы
Рост цен на пиломатериалы в России связан с пандемией коронавируса, считает глава Рослесхоза Иван Советников. Закрытие границ и ограничения внутри регионов привели к тому, что люди начали тратить сэкономленные деньги на строительство и ремонт, заявил руководитель ведомства в интервью «Российской газете».
«Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется», — сказал Советников, добавив, что весной в связи с началом дачного сезона цены снова вырастут.
Увеличить предложение вслед за спросом невозможно, так как «есть предельная емкость транспортных коридоров». Кроме того, не безграничны возможности производства и мощности по заготовке, отмечает руководитель Рослесхоза.
В ведомстве считают, что цены на пиломатериалы на востоке России будут ниже, чем в европейской части страны. Это связано со вступлением в силу запрета на экспорт «кругляка», из-за которого случится перегрузка переработки, а стоимость сырья снизится.
В 2021 г. власти отказались от идеи создания единой госкорпорации по экспорту леса с Дальнего Востока с исключительным правом на вывоз леса-кругляка. Предполагалось, что за свои услуги госкомпания будет взимать агентское вознаграждение: 1% с низкокачественной и 25% — с высококачественной древесины. Прибыль должна была идти на модернизацию лесопереработки.