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Экономика

Глава Рослесхоза объяснил рост цен на пиломатериалы

Ведомости

Рост цен на пиломатериалы в России связан с пандемией коронавируса, считает глава Рослесхоза Иван Советников. Закрытие границ и ограничения внутри регионов привели к тому, что люди начали тратить сэкономленные деньги на строительство и ремонт, заявил руководитель ведомства в интервью «Российской газете». 

«Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется», — сказал Советников, добавив, что  весной в связи с началом дачного сезона цены снова вырастут.

Увеличить предложение вслед за спросом невозможно, так как «есть предельная емкость транспортных коридоров». Кроме того, не безграничны возможности производства и мощности по заготовке, отмечает руководитель Рослесхоза. 

В ведомстве считают, что цены на пиломатериалы на востоке России будут ниже, чем в европейской части страны. Это связано со вступлением в силу запрета на экспорт «кругляка», из-за которого случится перегрузка переработки, а стоимость сырья снизится.

В 2021 г. власти отказались от идеи создания единой госкорпорации по экспорту леса с Дальнего Востока с исключительным правом на вывоз леса-кругляка. Предполагалось, что за свои услуги госкомпания будет взимать агентское вознаграждение: 1% с низкокачественной и 25% — с высококачественной древесины. Прибыль должна была идти на модернизацию лесопереработки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных