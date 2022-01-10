Россияне назвали самую перспективную профессию 2022 года

Еще 39% граждан выразили мнение, что в новом году будет высок спрос на менеджеров по продажам, 33% сочли, что на инженеров, 27% — на строителей. 18% заявили о перспективности работы HR-специалистами, 15% — инфекционистами, а 10% — медбратьями и медсестрами.