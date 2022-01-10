Россияне назвали самую перспективную профессию 2022 года
Больше половины опрошенных россиян считают, что профессия IT-специалиста будет самой перспективной в 2022 г. Так ответили 60% участников исследования (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом «Работа.ру» среди 5000 пользователей из всех регионов страны.
Также 56% респондентов выделили профессию врача. Меньше половины — 44 и 43% соответственно — указали на специалистов по нанотехнологиям и вирусологов.
Еще 39% граждан выразили мнение, что в новом году будет высок спрос на менеджеров по продажам, 33% сочли, что на инженеров, 27% — на строителей. 18% заявили о перспективности работы HR-специалистами, 15% — инфекционистами, а 10% — медбратьями и медсестрами.
Другие варианты ответов респондентов набрали менее 10% голосов, пояснили в «Работа.ру».
Ранее сервис по поиску работы Headhunter сообщил, что профессия разработчика программного обеспечения стала самой высокооплачиваемой в 2021 г. Такой специалист, по данным исследования, зарабатывает в среднем 136 644 руб. в месяц. За год сумма увеличилась на 13%.