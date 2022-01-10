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Экономика

Россияне назвали самую перспективную профессию 2022 года

Ведомости

Больше половины опрошенных россиян считают, что профессия IT-специалиста будет самой перспективной в 2022 г. Так ответили 60% участников исследования (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом «Работа.ру» среди 5000 пользователей из всех регионов страны.

Также 56% респондентов выделили профессию врача. Меньше половины — 44 и 43% соответственно — указали на специалистов по нанотехнологиям и вирусологов.

Еще 39% граждан выразили мнение, что в новом году будет высок спрос на менеджеров по продажам, 33% сочли, что на инженеров, 27% — на строителей. 18% заявили о перспективности работы HR-специалистами, 15% — инфекционистами, а 10% — медбратьями и медсестрами.

Другие варианты ответов респондентов набрали менее 10% голосов, пояснили в «Работа.ру».

Ранее сервис по поиску работы Headhunter сообщил, что профессия разработчика программного обеспечения стала самой высокооплачиваемой в 2021 г. Такой специалист, по данным исследования, зарабатывает в среднем 136 644 руб. в месяц. За год сумма увеличилась на 13%.

Ранее по теме: Headhunter назвал специальности с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных