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Экономика

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Ведомости

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже впервые с 4 января опустился ниже 75 руб. и в низшей точке достигал 74,86 руб., следует из данных торговой площадки.

На открытии торгов 10 января доллар стоил 75,74 руб. Таким образом, за первую половину дня он подешевел по отношению к рублю более чем на 1%. При этом в целом укрепление рубля относительно американской валюты происходит третий день подряд. Ранее, 6 января, доллар достигал рекордных с апреля прошлого года 77,32 руб.

Евро подешевел еще сильнее — на 1,3% за день. На открытии сегодняшних торгов он стоил 86,02 руб., а к 12:49 мск упал до 84,79 руб. Это также самый низкий уровень с 4 января.

Ранее, 6 января, евро достиг 87,46 руб. Этот показатель стал рекордным с 26 августа 2021 г.

Аналитики «БКС экспресс» ранее заявили, что рубль ослабевает, прежде всего, из-за внешнеполитической ситуации, в том числе накануне переговоров России и США по гарантиям безопасности. Однако сейчас такие риски снизились, при том что нефть продолжила дорожать, что поспособствовало укреплению отечественной валюты.

Сегодня на открытии торгов мартовский фьючерс нефти марки Brent стоил $81,59 за баррель, следует из данных биржи ICE. На таком уровне его цена сохраняется с 6 января. Это максимальное значение с ноября 2021 г.

Февральский фьючерс нефти WTI на открытии торгов 10 января стоил $78,58 за баррель. Эта марка также сохраняется на уровне, которого достигла 6 января. Ранее WTI стоила так в ноябре прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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