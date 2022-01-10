Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже впервые с 4 января опустился ниже 75 руб. и в низшей точке достигал 74,86 руб., следует из данных торговой площадки.
На открытии торгов 10 января доллар стоил 75,74 руб. Таким образом, за первую половину дня он подешевел по отношению к рублю более чем на 1%. При этом в целом укрепление рубля относительно американской валюты происходит третий день подряд. Ранее, 6 января, доллар достигал рекордных с апреля прошлого года 77,32 руб.
Евро подешевел еще сильнее — на 1,3% за день. На открытии сегодняшних торгов он стоил 86,02 руб., а к 12:49 мск упал до 84,79 руб. Это также самый низкий уровень с 4 января.
Ранее, 6 января, евро достиг 87,46 руб. Этот показатель стал рекордным с 26 августа 2021 г.
Аналитики «БКС экспресс» ранее заявили, что рубль ослабевает, прежде всего, из-за внешнеполитической ситуации, в том числе накануне переговоров России и США по гарантиям безопасности. Однако сейчас такие риски снизились, при том что нефть продолжила дорожать, что поспособствовало укреплению отечественной валюты.
Сегодня на открытии торгов мартовский фьючерс нефти марки Brent стоил $81,59 за баррель, следует из данных биржи ICE. На таком уровне его цена сохраняется с 6 января. Это максимальное значение с ноября 2021 г.
Февральский фьючерс нефти WTI на открытии торгов 10 января стоил $78,58 за баррель. Эта марка также сохраняется на уровне, которого достигла 6 января. Ранее WTI стоила так в ноябре прошлого года.