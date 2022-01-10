Курс доллара опустился ниже 75 рублей

На открытии торгов 10 января доллар стоил 75,74 руб. Таким образом, за первую половину дня он подешевел по отношению к рублю более чем на 1%. При этом в целом укрепление рубля относительно американской валюты происходит третий день подряд. Ранее, 6 января, доллар достигал рекордных с апреля прошлого года 77,32 руб.