ДНР впервые поставила партию колбасы в Россию

«Енакиевский мясокомбинат» был основан в 2014 г. Там производятся сосиски, сардельки, вареные колбасы, копчености, сырокопченые, полукопченые и варено-копченые колбасы. Товары комбината продаются также в Луганской Народной Республике (ЛНР).