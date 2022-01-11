ДНР впервые поставила партию колбасы в Россию
Донецкая Народная Республика (ДНР) экспортировала в Россию первую партию сыровяленых колбасных изделий, сообщается на сайте Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
Продукцию произвел «Енакиевский мясокомбинат». Вес экспортированных товаров составил 1,5 тонны. В министерстве уточнили, что продукцию направили на реализацию в Ростовскую область.
«Енакиевский мясокомбинат» был основан в 2014 г. Там производятся сосиски, сардельки, вареные колбасы, копчености, сырокопченые, полукопченые и варено-копченые колбасы. Товары комбината продаются также в Луганской Народной Республике (ЛНР).
В ноябре 2021 г. президент России Владимир Путин подписал указ о признании сертификатов происхождения товаров ДНР. Этот документ позволяет предприятиям данной республики продавать продукцию в России на равных условиях с отечественными производителями.