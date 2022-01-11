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ДНР впервые поставила партию колбасы в Россию

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Донецкая Народная Республика (ДНР) экспортировала в Россию первую партию сыровяленых колбасных изделий, сообщается на сайте Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Продукцию произвел «Енакиевский мясокомбинат». Вес экспортированных товаров составил 1,5 тонны. В министерстве уточнили, что продукцию направили на реализацию в Ростовскую область.

«Енакиевский мясокомбинат» был основан в 2014 г. Там производятся сосиски, сардельки, вареные колбасы, копчености, сырокопченые, полукопченые и варено-копченые колбасы. Товары комбината продаются также в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В ноябре 2021 г. президент России Владимир Путин подписал указ о признании сертификатов происхождения товаров ДНР. Этот документ позволяет предприятиям данной республики продавать продукцию в России на равных условиях с отечественными производителями.

Ранее по теме: Какие товары могут поставлять ДНР и ЛНР в Россию по указу Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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