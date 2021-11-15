Какие товары могут поставлять ДНР и ЛНР в Россию по указу Путина

Всего в 2020 г. в ДНР выплавили 640 000 т чугуна (в 2019 г. – 1,6 млн т), 542 000 т стали (1,4 млн т годом ранее), 503 000 т проката (1,1 млн т годом ранее) и произвели 978 000 т кокса (1,4 млн т годом ранее), следует из данных госслужбы статистики ДНР. Мощности заводов сейчас загружены лишь на 47%. Такой спад всерьез ударил по экспортной выручке, ведь около 60% продукции металлургии идет на экспорт, в основном в Россию (92%) и ЛНР (8%). Поступления в 2020 г. сократились с 49 млрд до 14 млрд руб.