Какие товары могут поставлять ДНР и ЛНР в Россию по указу Путина

Какие товары могут поставлять ДНР и ЛНР в Россию по указу ПутинаОснова их экономики – металлургия, производство электроэнергии, продуктов питания и угля
В России облегчили доступ товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Теперь товары из ЛНР и ДНР будут допущены к госзакупкам наравне с российскими, а количественные ограничения по экспорту и импорту между Россией и республиками снимаются.
Основа экономики ДНР – металлургия (36% промышленности), производство электроэнергии (27%), а также пищевая промышленность (12%), ресурсодобыча (9%) и коксохимия (7%). На машиностроение приходилось всего 2,4%. Производство в ДНР в 2020 г. упало на 40%, составив около 170 млрд руб. по сравнению с 236 млрд руб. годом ранее, следует из данных Минпромторга ДНР. За 9 месяцев 2021 г. оно выросло лишь на 10%.
Общий объем металлургического производства ДНР в 2019 г. составлял 86 млрд руб., а в 2020 г. – всего 24 млрд руб. Правда, «провести корректный сравнительный анализ показателей деятельности предприятий металлургической отрасли за 12 месяцев 2020 г. не представляется возможным в связи с отсутствием показателей деятельности самых крупных предприятий металлургической отрасли, которые находятся под управлением ЗАО «Внешторгсервис» и с апреля 2020 г. не предоставляют информацию в министерство промышленности и торговли Донецкой народной республики», – говорится в отчете, размещенном на сайте минюста ДНР.
Но и за первые три месяца 2020 г., когда отчетность еще предоставлялась, спад составил 70%. В частности, Донецкий и Енакиевский металлургические заводы за год снизили производство на 60%, а завод в Макеевке – на 54%.
Зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис» получило крупные металлургические и коксохимические предприятия Донбасса в 2017 г. Компанией управлял украинский бизнесмен Сергей Курченко. На предприятиях был не только спад производства, но и невыплаты зарплат. И летом 2021 г. правительство республики решило передать металлургические предприятия под контроль другого бизнесмена – россиянина Евгения Юрченко.
Всего в 2020 г. в ДНР выплавили 640 000 т чугуна (в 2019 г. – 1,6 млн т), 542 000 т стали (1,4 млн т годом ранее), 503 000 т проката (1,1 млн т годом ранее) и произвели 978 000 т кокса (1,4 млн т годом ранее), следует из данных госслужбы статистики ДНР. Мощности заводов сейчас загружены лишь на 47%. Такой спад всерьез ударил по экспортной выручке, ведь около 60% продукции металлургии идет на экспорт, в основном в Россию (92%) и ЛНР (8%). Поступления в 2020 г. сократились с 49 млрд до 14 млрд руб.
Тем не менее в 2021 г. промышленность стала оживляться. За 9 месяцев 2021 г. производство в ДНР выросло на 10%, а внешнеторговый оборот – на 17,5%, следует из данных минпромторга ДНР. То есть производство в республике может достигнуть за год около 190 млрд руб., или 80% от уровня 2019 г., а экспортная выручка – 16,5 млрд руб. (34%).
Экономика ЛНР примерно в три раза меньше, чем в ДНР, но металлургия – тоже ее основной профиль. На нее приходится 73% экспорта, сообщал и. о. главы таможни ЛНР Юрий Афанасьевский. На начало 2018 г. в ЛНР работало 291 предприятие, еще 84 готовы к запуску, 143 не работают из-за разрушений, полученных от обстрелов, сообщал минпромторг республики.