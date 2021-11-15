Путин помог Донбассу вакцинами и доступом к российским госзакупкам

Путин помог Донбассу вакцинами и доступом к российским госзакупкамУказ президента о гуманитарной помощи и госзакупках для ДНР и ЛНР будет действовать до урегулирования ситуации в регионе
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому товары из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик допускаются к участию в госзакупках наравне с российскими товарами. Такой порядок будет действовать до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, для этого правительство России должно «в порядке исключения» на «период до политического урегулирования» на основании минских соглашений признать действительными в Российской Федерации сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами и организациями, «фактически действующими на территории указанных районов». В отношении товаров из ДНР и ЛНР не должны будут применяться количественные ограничения, равно это касается и экспорта из России в эти регионы.
Кроме того, Путин также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению непризнанных ДНР и ЛНР. Как следует из документа, это решение было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству ДНР, практически полное отсутствие российских вакцин от COVID-19 для населения непризнанных республик наблюдается уже несколько месяцев, а уровень заболеваемости такой же высокий, как в соседних регионах России и Украины.
В ДНР и ЛНР много месяцев наблюдается нехватка вакцин от коронавируса, также есть трудности с медицинским обеспечением и врачами, подтвердил «Ведомостям» экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики депутат Госдумы Александр Бородай. Признание сертификатов соответствия предприятий ДНР и ЛНР, а также допуск этих предприятия к российским госзакупкам – радикально важный шаг, который приведет к оздоровлению экономики республик, уверен он.
Сейчас возможность упрошенного участия в российских госзакупках иностранных компаний допускается для стран ЕАЭС, а также особо прописывается в черновиках «союзных программ» Союзного государства России и Белоруссии, опубликованных в сентябре и утвержденными Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко 4 ноября. Согласно одной из союзных программ, участники госзакупок в России смогут использовать банковские гарантии, выданные белорусскими банками. Ограничения доступа к госзакупкам для белорусских предприятий планируется снять, а доступ к госзаказу и госзакупкам для компаний из двух стран, согласно опубликованному совместному заявлению правительств двух стран, должен стать равным. До сих пор белорусские компании получают временные разрешения на участие в российских госзакупках.
Основой экономики отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является добыча угля, химическая промышленность, металлургия и машиностроение, в том числе транспортное. До 2014 г. на предприятиях Донбасса производилась продукция для железных дорог России, в том числе рельсы, колесные пары и целые локомотивы на Луганском тепловозостроительном заводе. Последний, например, до 2016 г. с перерывами собирал тепловозы, сейчас там обрабатывают некоторые детали производства российских Новочеркасского электровозостроительного завода и Брянского машиностроительного завода.
Участвовать в конкурентных процедурах на право заключения государственного контракта по закону могут организации, зарегистрированные где угодно, за исключением офшоров, например Панамы, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Однако он отметил, что с Украиной, частью которой юридически являются территории ДНР и ЛНР, а значительная часть юрлиц предприятий, действующих там, являются украинскими, ситуация сложнее. Так, процедуры экспорта и импорта, а также межбанковские операции с введением взаимных санкционных ограничений по целому ряду категорий товаров стали невозможны. Формально заключать договоры с украинскими поставщиками не запрещено, но никакого смысла в большинстве случаев это не имеет.
Кроме того, напомнил Федюкин, де-юре в России все поставщики для госконтрактов равны, однако де-факто это, конечно, не так, поскольку, во-первых, в России есть законодательно закрепленные ограничения на закупки у иностранных производителей товаров, имеющих российский (или производимый в ЕАЭС) аналог, во-вторых, для участия в торгах иностранной компании необходимо собрать огромное количество документов и, например, получить в России ЭЦП, иметь в России счет и так далее, в-третьих, заказчик может просто прописать в конкурсной документации требование, касающееся происхождения поставщика, то есть просто по своему усмотрению отсечь всех иностранцев (кроме стран ЕАЭС).
Федюкин заметил, что в указе неслучайно речь идет как раз о приравнивании донецких и луганских поставщиков к поставщикам из стран ЕАЭС. А при наличии сертификата происхождения поставщики из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии участвуют в торгах на равных условиях с российскими, то есть так, как будто бы это были российские поставщики. В конкурентных процедурах они будут участвовать на правах не иностранного, а равного российскому поставщику. Можно было бы говорить о том, что это существенно ужесточит конкуренцию за государственные контракты, но нюанс заключается в американских санкциях против ДНР и ЛНР и рисках применения вторичных санкций в отношении компаний, которые с ними сотрудничают. То есть, пояснил Федюкин, можно говорить, что, заключая контракт с донецкой или луганской компанией, заказчик создает в отношении себя санкционные риски. Создаваться такие риски, скорее всего, будут и в отношении банков, поскольку для участия в конкурсах нужны банковская гарантия и расчетный счет в банке. Чтобы эти риски снизить, придется как-то закрывать информацию о составе участников конкурсных процедур, но это в целом противоречит нормам антимонопольного права, которое предполагает прозрачность конкурентных процедур. Так что де-юре механизм понятен, но как он будет реализован фактически, еще предстоит выяснить, заключил юрист.