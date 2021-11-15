Путин помог Донбассу вакцинами и доступом к российским госзакупкам

Федюкин заметил, что в указе неслучайно речь идет как раз о приравнивании донецких и луганских поставщиков к поставщикам из стран ЕАЭС. А при наличии сертификата происхождения поставщики из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии участвуют в торгах на равных условиях с российскими, то есть так, как будто бы это были российские поставщики. В конкурентных процедурах они будут участвовать на правах не иностранного, а равного российскому поставщику. Можно было бы говорить о том, что это существенно ужесточит конкуренцию за государственные контракты, но нюанс заключается в американских санкциях против ДНР и ЛНР и рисках применения вторичных санкций в отношении компаний, которые с ними сотрудничают. То есть, пояснил Федюкин, можно говорить, что, заключая контракт с донецкой или луганской компанией, заказчик создает в отношении себя санкционные риски. Создаваться такие риски, скорее всего, будут и в отношении банков, поскольку для участия в конкурсах нужны банковская гарантия и расчетный счет в банке. Чтобы эти риски снизить, придется как-то закрывать информацию о составе участников конкурсных процедур, но это в целом противоречит нормам антимонопольного права, которое предполагает прозрачность конкурентных процедур. Так что де-юре механизм понятен, но как он будет реализован фактически, еще предстоит выяснить, заключил юрист.