Силуанов перечислил главные риски для роста экономики России в 2022 году
Дефицит рабочей силы, геополитика и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) являются главными рисками для экономического роста России в этом году, заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.
«Если мы говорим про риски – то это, конечно, риск дефицита рабочей силы <…> Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда», — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о рисках для роста экономики России в 2022 г. (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что ситуация на рынке труда сейчас похожа на ситуацию, которая когда-то наблюдалась в энергетике: при низкой стоимости ресурсов у компаний не было стимула внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью. «Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», — добавил Силуанов. Последний он назвал риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом. Несколько лет назад запрет или ограничение экспорта выглядели бы дико, а сейчас такие решения принимаются.
Властям России, по мнению министра, нужно серьезно заняться снижением рисков для акционерного капитала. Бизнес получает огромную прибыль, которая должна идти в новые рабочие места, новые производства и т. д. «И здесь как раз вопросы защиты собственности, гарантии макростабильности, инфляции, курсовые, налоговые и так далее. Мы должны более четко бизнесу сказать, что мы на перспективе имеем такие-то правила», — пояснил он.
В конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что экономика России находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к «перегреву», о чем говорит ситуация на рынке труда. По словам Тремасова, дальнейший рост экономики можно обеспечить прежде всего за счет повышения производительности.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что по итогам 2021 г. ВВП России вырастет примерно на 4,5% после падения на 3% в 2020 г. По данным Росстата, в январе — сентябре этого года экономика России выросла на 4,6%.