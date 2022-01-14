Силуанов перечислил главные риски для роста экономики России в 2022 году

Он отметил, что ситуация на рынке труда сейчас похожа на ситуацию, которая когда-то наблюдалась в энергетике: при низкой стоимости ресурсов у компаний не было стимула внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью. «Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», — добавил Силуанов. Последний он назвал риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом. Несколько лет назад запрет или ограничение экспорта выглядели бы дико, а сейчас такие решения принимаются.