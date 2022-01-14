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Экономика

Силуанов перечислил главные риски для роста экономики России в 2022 году

Ведомости

Дефицит рабочей силы, геополитика и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) являются главными рисками для экономического роста России в этом году, заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

«Если мы говорим про риски – то это, конечно, риск дефицита рабочей силы <…> Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда», — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о рисках для роста экономики России в 2022 г. (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что ситуация на рынке труда сейчас похожа на ситуацию, которая когда-то наблюдалась в энергетике: при низкой стоимости ресурсов у компаний не было стимула внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью. «Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», — добавил Силуанов. Последний он назвал риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом. Несколько лет назад запрет или ограничение экспорта выглядели бы дико, а сейчас такие решения принимаются.

Властям России, по мнению министра, нужно серьезно заняться снижением рисков для акционерного капитала. Бизнес получает огромную прибыль, которая должна идти в новые рабочие места, новые производства и т. д. «И здесь как раз вопросы защиты собственности, гарантии макростабильности, инфляции, курсовые, налоговые и так далее. Мы должны более четко бизнесу сказать, что мы на перспективе имеем такие-то правила», — пояснил он.

В конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что экономика России находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к «перегреву», о чем говорит ситуация на рынке труда. По словам Тремасова, дальнейший рост экономики можно обеспечить прежде всего за счет повышения производительности.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что по итогам 2021 г. ВВП России вырастет примерно на 4,5% после падения на 3% в 2020 г. По данным Росстата, в январе — сентябре этого года экономика России выросла на 4,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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