В ЦБ заявили о приближении экономики России к состоянию «перегрева»
Российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к состоянию «перегрева», о чем свидетельствует ситуация на рынке труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
«Анализ этого рынка [рынка труда] показывает, что да, экономика, российская экономика сейчас близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — сказал он в интервью кандидату экономических наук, профессору НИУ ВШЭ Евгению Когану.
По словам Тремасова, дальнейший рост экономики можно обеспечить прежде всего за счет повышения производительности. «Без повышения производительности — чего сложно добиться без конкуренции — экономика вряд ли сможет развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде», — сказал представитель ЦБ.
Тремасов пояснил, что состояние рынка труда для экономистов является одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала. Говоря о России, он указал на исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий, что формирует дефицит трудовых ресурсов.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в ноябре составил 4,3%. Показатель не меняется с сентября, ранее он был таким в августе 2019 г. 30 ноября министр экономического развития Максим Решетников охарактеризовал безработицу в стране как «аномально низкую».
15 декабря аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza сообщили, что летом и осенью этого года российским компаниям ежемесячно не хватало примерно 2,2 млн сотрудников, что является максимальным показателем с 2014 г. Так, если год назад на одну вакансию в стране приходилось два безработных, то теперь открытых мест ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что по итогам 2021 г. ВВП России вырастет примерно на 4,5% после падения на 3% в 2020 г. По данным Росстата, в январе - сентябре этого года экономика России выросла на 4,6%.