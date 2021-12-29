В ЦБ заявили о приближении экономики России к состоянию «перегрева»

15 декабря аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza сообщили, что летом и осенью этого года российским компаниям ежемесячно не хватало примерно 2,2 млн сотрудников, что является максимальным показателем с 2014 г. Так, если год назад на одну вакансию в стране приходилось два безработных, то теперь открытых мест ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу.