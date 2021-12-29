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Финансы

В ЦБ заявили о приближении экономики России к состоянию «перегрева»

Ведомости

Российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к состоянию «перегрева», о чем свидетельствует ситуация на рынке труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

«Анализ этого рынка [рынка труда] показывает, что да, экономика, российская экономика сейчас близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — сказал он в интервью кандидату экономических наук, профессору НИУ ВШЭ Евгению Когану.

По словам Тремасова, дальнейший рост экономики можно обеспечить прежде всего за счет повышения производительности. «Без повышения производительности — чего сложно добиться без конкуренции — экономика вряд ли сможет развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде», — сказал представитель ЦБ.

Тремасов пояснил, что состояние рынка труда для экономистов является одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала. Говоря о России, он указал на исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий, что формирует дефицит трудовых ресурсов.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в ноябре составил 4,3%. Показатель не меняется с сентября, ранее он был таким в августе 2019 г. 30 ноября министр экономического развития Максим Решетников охарактеризовал безработицу в стране как «аномально низкую».

15 декабря аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza сообщили, что летом и осенью этого года российским компаниям ежемесячно не хватало примерно 2,2 млн сотрудников, что является максимальным показателем с 2014 г. Так, если год назад на одну вакансию в стране приходилось два безработных, то теперь открытых мест ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что по итогам 2021 г. ВВП России вырастет примерно на 4,5% после падения на 3% в 2020 г. По данным Росстата, в январе - сентябре этого года экономика России выросла на 4,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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