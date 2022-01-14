Минфин рассчитывает на результаты в сдерживании инфляции к концу 2022 года
Минфин рассчитывает к концу текущего года выйти на положительные результаты в сдерживании инфляции. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая 14 декабря на Гайдаровском форуме.
«Те проблемы — а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Силуанов отметил, что многие страны во время пандемии накачивали финансовую систему деньгами и старались стимулировать экономический рост низкими ставками. «У нас здесь эти проблемы тоже присутствуют. Мы тоже видим большую инфляцию, мы тоже видим то, что мы, может быть, где-то избыточно накачали экономику деньгами, видим, как следствие, инфляцию: у нас более высокие тренды по сравнению с нашими таргетами. И мы как раз адекватно отвечаем, мы выходим на нормальные бюджетные уровни, мы отвечаем с точки зрения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка», — добавил он.
12 декабря Росстат подтвердил свою предварительную оценку инфляции за 2021 г. Она составила 8,39% и достигла максимального уровня с 2015 г. (12,9%) при целевом показателе 4%. За прошлый год ЦБ поднял ключевую ставку семь раз. В последний, на заседании 17 декабря 2021 г., — сразу на 1 п. п. до 8,5% годовых. Таким образом, ставка за год удвоилась и сейчас находится на максимальном уровне с октября 2017 г.
По оценке председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, если бы регулятор не поднял ключевую ставку, она по итогам года могла бы превысить 12%. При этом ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 г. сохраняется в интервале 4-4,5%. Прогноз правительства составляет 4%.