Минфин рассчитывает на результаты в сдерживании инфляции к концу 2022 года

Силуанов отметил, что многие страны во время пандемии накачивали финансовую систему деньгами и старались стимулировать экономический рост низкими ставками. «У нас здесь эти проблемы тоже присутствуют. Мы тоже видим большую инфляцию, мы тоже видим то, что мы, может быть, где-то избыточно накачали экономику деньгами, видим, как следствие, инфляцию: у нас более высокие тренды по сравнению с нашими таргетами. И мы как раз адекватно отвечаем, мы выходим на нормальные бюджетные уровни, мы отвечаем с точки зрения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка», — добавил он.