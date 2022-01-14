Товарооборот России и Китая достиг рекордных $146 млрд в 2021 году
Товарооборот России и Китая в прошлом году вырос более чем на треть (33,8%) и установил новый рекорд, пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
По итогам года этот показатель составил $146,88 млрд. В 2020 г. он сократился на 2,9% (до $107,76 млрд), в 2019-м — увеличился на 3,4% до $110,75 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год увеличилось на 78,4% и достигло $11,76 млрд. Объем российского экспорта в Китай за этот период вырос на 33,8% до $67,56 млрд.
Россия также стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Китай после Саудовской Аравии. Поставки из РФ в январе — ноябре выросли за год на 40,9% до $36,01 млрд. Экспорт природного газа за этот период увеличился примерно в 2,95 раза в годовом выражении, превысив 6,63 млн т.
В декабре министерство коммерции КНР заявило, что обе страны намерены в перспективе нарастить двухсторонний товарооборот до $200 млрд в год. В ведомстве также отметили, что Пекин и Москва будут заниматься развитием совместных проектов в области электронной коммерции и упрощать процедуры в торговле.
За 12 месяцев прошлого года внешний товарооборот Китая вырос на 30,3%, достигнув рекордных $6,05 трлн. Положительное сальдо страны составило $676,4 млрд против $524 млрд годом ранее. Экспорт увеличился на 29,9% до $3,36 трлн, импорт — на 30,1% до $2,69 трлн.