Китай угрожает международным компаниям, имеющим бизнес в Литве

Тайвань объявил 11 января об открытии кредитной линии Литве объемом в $1 млрд для финансирования совместных проектов тайваньских и литовских компаний в шести областях бизнеса. До этого, 5 января, Тайбэй также создал фонд объемом в $200 млн для инвестиций в литовскую промышленность, в частности в сфере полупроводников, лазеров и биотехнологий. «Ведомости» направили запрос в представительство Тайваня в Литве.