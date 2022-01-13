Китай угрожает международным компаниям, имеющим бизнес в Литве

Китай угрожает международным компаниям, имеющим бизнес в ЛитвеЭто наказание Вильнюсу за открытие «представительства Тайваня»
Литва получит кредит Тайваня на сумму в $1 млрд в награду за открытие «представительства Тайваня». Чтобы наказать Литву, Китай впервые стал угрожать международным компаниям, имеющим в стране производство, – это может нанести большой ущерб экономике прибалтийской страны
Тайвань объявил 11 января об открытии кредитной линии Литве объемом в $1 млрд для финансирования совместных проектов тайваньских и литовских компаний в шести областях бизнеса. До этого, 5 января, Тайбэй также создал фонд объемом в $200 млн для инвестиций в литовскую промышленность, в частности в сфере полупроводников, лазеров и биотехнологий. «Ведомости» направили запрос в представительство Тайваня в Литве.
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