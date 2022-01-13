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Китай угрожает международным компаниям, имеющим бизнес в Литве

Это наказание Вильнюсу за открытие «представительства Тайваня»
Илья Лакстыгал
Китай угрожает международным компаниям, имеющим бизнес в Литве / Vincent Y / AP

Литва получит кредит Тайваня на сумму в $1 млрд в награду за открытие «представительства Тайваня». Чтобы наказать Литву, Китай впервые стал угрожать международным компаниям, имеющим в стране производство, – это может нанести большой ущерб экономике прибалтийской страны

Тайвань объявил 11 января об открытии кредитной линии Литве объемом в $1 млрд для финансирования совместных проектов тайваньских и литовских компаний в шести областях бизнеса. До этого, 5 января, Тайбэй также создал фонд объемом в $200 млн для инвестиций в литовскую промышленность, в частности в сфере полупроводников, лазеров и биотехнологий. «Ведомости» направили запрос в представительство Тайваня в Литве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных