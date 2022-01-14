Reuters узнал о планах Китая высвободить часть стратегических резервов нефти

Китай высвободит часть нефти из своих стратегических запасов примерно во время празднования Нового года по лунному календарю, который в 2022 г. приходится на 1 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Официальные праздники и выходные в Китае, приуроченные к лунному Новому году, пройдут с 31 января по 6 февраля.