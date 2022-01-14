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Экономика

Reuters узнал о планах Китая высвободить часть стратегических резервов нефти

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Китай высвободит часть нефти из своих стратегических запасов примерно во время празднования Нового года по лунному календарю, который в 2022 г. приходится на 1 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Официальные праздники и выходные в Китае, приуроченные к лунному Новому году, пройдут с 31 января по 6 февраля.

По данным собеседников агентства, такой договоренности Пекин достиг с США в конце прошлого года. Объем нефти, которую планируется задействовать, не уточняется, однако известно, что он будет зависеть от уровня цен. «Китай согласился высвободить относительно крупный объем, если нефть будет выше $85 за баррель, и меньший объем, если нефть останется примерно на уровне $75», — рассказал один источник.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.39 мск торгуются по $85,44 за баррель — на 1,14% больше к закрытию предыдущей сессии. Стоимость фьючерсов на WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи растет на 0,94% до $82,89 за баррель.

Президент США Джо Байден в ноябре объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие крупные импортеры энергии, включая Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию. Это произошло после того, как нефтяной альянс ОПЕК+ отклонил инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 б/с ежемесячно, с которой американская администрация выступила на фоне рекордного роста цен на бензин в стране.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в сентябре провел первый в своей истории публичный аукцион по продаже нефти из стратегического резерва. На торгах китайским НПЗ было продано около 7,4 млн баррелей — почти половина суточного потребления нефти в стране. В ноябре Управление государственных резервов Китая сообщило, что работает над высвобождением запасов нефти, но не уточнило, связано ли это с обращением Байдена.

Ранее по теме: В США допустили еще один выпуск запасов нефти из стратегических резервов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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