Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6%

Изначально закон «О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.» подразумевал индексацию пенсий с 1 января 2022 г. на 5,9%. Однако позже президент России Владимир Путин сказал, что размер повышения должен быть выше инфляции. Последняя, по оценке Росстата, составила в 2021 г. рекордные за шесть лет 8,39%. В итоге на заседании правительства 12 января глава государства поручил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%. После индексации средний размер пенсии в России составит 18 984 руб.