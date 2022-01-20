Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6%
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки к федеральному бюджету, согласно которым страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 г., говорится на сайте Думы.
Изначально закон «О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.» подразумевал индексацию пенсий с 1 января 2022 г. на 5,9%. Однако позже президент России Владимир Путин сказал, что размер повышения должен быть выше инфляции. Последняя, по оценке Росстата, составила в 2021 г. рекордные за шесть лет 8,39%. В итоге на заседании правительства 12 января глава государства поручил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%. После индексации средний размер пенсии в России составит 18 984 руб.
В тот же день заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сказала, что индексация, вероятно, будет осуществлена задним числом, то есть с 1 января 2022 г., несмотря на то что пенсии уже проиндексировали на 5,9%. Законопроект, вероятно, одобрят до конца января, отметила тогда сенатор. Позже факт индексации пенсий задним числом подтвердила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
По данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий не на 5,9%, а на 8,6% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.