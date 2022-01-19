В Совфеде назвали срок поступления проиндексированных на 8,6% пенсий

«С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — сказала она (цитата по ТАСС).