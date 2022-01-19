В Совфеде назвали срок поступления проиндексированных на 8,6% пенсий
Проиндексированные на 8,6% пенсии начнут поступать гражданам с февраля, заявила журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — сказала она (цитата по ТАСС).
С 1 января 2022 г. в соответствии с законом о федеральном бюджете страховую пенсию неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Поскольку повысить размер выплаты на 8,6% по отношению к значению 2021 г. решили задним числом, за январь граждане получат компенсацию недополученных средств, уточнила сенатор.
На законодательном уровне решение о доиндексации планируют принять до конца января, добавила Бибикова. Два дня назад член комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Жуков сообщил журналистам, что соответствующий законопроект собираются рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях 20 января.
12 января президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%. Это обусловлено рекордной за шесть лет инфляцией в стране: по итогам 2021 г. она составила 8,39%, сообщал Росстат. Таким образом, средний размер пенсии в 2022 г. должен достичь 18 984 руб. после 17 443 руб. годом ранее.
По данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий не на 5,9%, а на 8,6% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем трат на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.