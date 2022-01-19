Газета
Экономика

В Совфеде назвали срок поступления проиндексированных на 8,6% пенсий

Ведомости

Проиндексированные на 8,6% пенсии начнут поступать гражданам с февраля, заявила журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — сказала она (цитата по ТАСС).

С 1 января 2022 г. в соответствии с законом о федеральном бюджете страховую пенсию неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Поскольку повысить размер выплаты на 8,6% по отношению к значению 2021 г. решили задним числом, за январь граждане получат компенсацию недополученных средств, уточнила сенатор.

На законодательном уровне решение о доиндексации планируют принять до конца января, добавила Бибикова. Два дня назад член комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Жуков сообщил журналистам, что соответствующий законопроект собираются рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях 20 января.

12 января президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%. Это обусловлено рекордной за шесть лет инфляцией в стране: по итогам 2021 г. она составила 8,39%, сообщал Росстат. Таким образом, средний размер пенсии в 2022 г. должен достичь 18 984 руб. после 17 443 руб. годом ранее.

По данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий не на 5,9%, а на 8,6% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем трат на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.

Ранее по теме: Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных