ЦБ Китая второй раз за месяц понизил основную ставку LPR

Народный банк Китая (центробанк страны) 20 января понизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) с 3,8 до 3,7%. Этот показатель был снижен уже второй раз с декабря прошлого года — тогда он опустился с 3,85 до 3,8%. Годовая LPR с августа 2019 г. стала новым бенчмарком кредитования, она влияет на ставки по новым и выданным займам.