ЦБ Китая второй раз за месяц понизил основную ставку LPR
Народный банк Китая (центробанк страны) 20 января понизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) с 3,8 до 3,7%. Этот показатель был снижен уже второй раз с декабря прошлого года — тогда он опустился с 3,85 до 3,8%. Годовая LPR с августа 2019 г. стала новым бенчмарком кредитования, она влияет на ставки по новым и выданным займам.
Ставка LPR по пятилетним кредитам, влияющая на ценообразование ипотечных кредитов, в четверг была опущена на пять базисных пунктов, с 4,65 до 4,6%. Она оставалась неизменной с апреля 2020 г.
В понедельник ЦБ Китая снизил на 10 б. п. две ключевые процентные ставки: ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) была понижена с 2,95 до 2,85% годовых, а семидневная ставка обратного выкупа репо — с 2,2 до 2,1%.
Как отмечает Reuters, многие аналитики предполагали, что подобные меры станут необходимыми на фоне кризиса на китайском рынке недвижимости и снижения покупательской активности из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.