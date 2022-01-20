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Экономика

ЦБ Китая второй раз за месяц понизил основную ставку LPR

Ведомости

Народный банк Китая (центробанк страны) 20 января понизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) с 3,8 до 3,7%. Этот показатель был снижен уже второй раз с декабря прошлого года — тогда он опустился с 3,85 до 3,8%. Годовая LPR с августа 2019 г. стала новым бенчмарком кредитования, она влияет на ставки по новым и выданным займам.

Ставка LPR по пятилетним кредитам, влияющая на ценообразование ипотечных кредитов, в четверг была опущена на пять базисных пунктов, с 4,65 до 4,6%. Она оставалась неизменной с апреля 2020 г.

В понедельник ЦБ Китая снизил на 10 б. п. две ключевые процентные ставки: ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) была понижена с 2,95 до 2,85% годовых, а семидневная ставка обратного выкупа репо — с 2,2 до 2,1%.

Как отмечает Reuters, многие аналитики предполагали, что подобные меры станут необходимыми на фоне кризиса на китайском рынке недвижимости и снижения покупательской активности из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных