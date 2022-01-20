«ВТБ капитал» допустил повышение ключевой ставки до 9,5% в первой половине года
В дальнейшем есть возможность пересмотра регулятором прогноза по инфляции в сторону повышения, что потребует еще одного повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в марте-апреле, считают в «ВТБ капитале». Таким образом, в первой половине 2022 г. ключевая ставка может составить 9,5%, спрогнозировали аналитики.
В декабре по итогам последнего заседания Банк России не исключал дальнейшего повышения ключевой ставки в случае отклонения уровня инфляции от текущего прогноза.
На сегодняшний день Центробанк сохраняет прогноз по уровню инфляции в текущем году на уровне 4-4,5%. При этом 19 января регулятор указал, что проинфляционные риски увеличились. По прогнозам «ВТБ капитала», инфляция в России по итогам года будет выше текущего прогноза ЦБ — на уровне 5,3%-5,6%. Аналитики прогнозируют, что продуктовая инфляция в текущем году будет на уровне 6,5%, непродуктовая – 4,7%, в услугах – 4%.
Инфляция в России по итогам 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. 14 января министр финансов страны Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. Предполагается, что к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.
Отечественная валюта к доллару по прогнозам инвестбанка будет укрепляться до среднегодового уровня в 73,7 руб. в 2022 г. и 73,8 руб. в 2023 г. Основные факторы, влияющие на изменение курса рубля: цены на нефть марки Urals, изменение структуры роста ВВП, сокращение страновой премии за риск и относительно высокая реальная ставка по сравнению с остальными развивающимися экономиками.
«2022 год будет иметь общие черты с 2019 годом: инфляционное давление будет постепенно ослабевать, а денежные условия оставаться жесткими. Поддержка со стороны кредитного и бюджетного импульса будет ослабевать, а экспорт и инвестиции будут главными драйверами роста ВВП, что даст дополнительную поддержку рублю», – приводятся слова старшего экономиста «ВТБ капитала» Александра Исакова в прогнозе.
Рост ВВП в текущем году составит 2,2%, прогнозируют в инвестбанке. Это ниже макропрогноза Минэкономразвития, который предполагает рост ВВП на уровне 3% при реализации базового сценария. Замминистра экономического развития Полина Крючкова в ноябре прошлого года говорила, что рост российской экономики в 2022 г. при инерционном сценарии развития, не предполагающем стимулирующих мер, может составить 2%.