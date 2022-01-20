«ВТБ капитал» допустил повышение ключевой ставки до 9,5% в первой половине года

На сегодняшний день Центробанк сохраняет прогноз по уровню инфляции в текущем году на уровне 4-4,5%. При этом 19 января регулятор указал, что проинфляционные риски увеличились. По прогнозам «ВТБ капитала», инфляция в России по итогам года будет выше текущего прогноза ЦБ — на уровне 5,3%-5,6%. Аналитики прогнозируют, что продуктовая инфляция в текущем году будет на уровне 6,5%, непродуктовая – 4,7%, в услугах – 4%.