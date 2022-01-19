Росстат оценил инфляцию в первой половине января

Среди всех товаров, учитываемых Росстатом, с 11 по 14 января более чем на 1% повысилась стоимость только некоторых видов плодоовощной продукции. В частности, белокочанная капуста подорожала на 2,11%, помидоры — на 2,03%, свекла — на 1,28%, бананы — на 1,13%. При этом стоимость моркови повысилась на 0,74%, яблок — на 0,62%, огурцов — на 0,59%, картофеля — на 0,34%, репчатого лука — на 0,13%. Таким образом, совокупно фрукты и овощи подорожали в среднем на 0,9% после 3,1% с 1 по 10 января.