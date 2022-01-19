Росстат оценил инфляцию в первой половине января
Потребительские цены в период с 1 по 14 января выросли на 0,66%, следует из материалов Росстата. Это на 0,01 п. п. меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
12 января ведомство сообщило, что в период с 1 по 10 января стоимость товаров и услуг повысилась на 0,56%. За предыдущую неполную неделю — с 11 по 14 января — инфляция составила 0,1%. В период с 14 по 20 декабря цены увеличились на 0,32%, а с 21 по 27 декабря — на 0,26%. Таким образом, темпы роста потребительских цен на прошедшей неделе замедлились.
Среди всех товаров, учитываемых Росстатом, с 11 по 14 января более чем на 1% повысилась стоимость только некоторых видов плодоовощной продукции. В частности, белокочанная капуста подорожала на 2,11%, помидоры — на 2,03%, свекла — на 1,28%, бананы — на 1,13%. При этом стоимость моркови повысилась на 0,74%, яблок — на 0,62%, огурцов — на 0,59%, картофеля — на 0,34%, репчатого лука — на 0,13%. Таким образом, совокупно фрукты и овощи подорожали в среднем на 0,9% после 3,1% с 1 по 10 января.
Стоимость сахара увеличилась на 0,46%. В то же время подсолнечное масло подешевело на 0,08%. Кроме того, на 1,14% упали цены на куриные яйца и на 0,42% — на охлажденные и мороженые куры.
Бензин с 11 по 14 января подорожал на 0,06%, а дизельное топливо — на 0,17%. Стоимость отечественных и иностранных легковых автомобилей повысилась на 0,14 и 0,16% соответственно.
Средняя цена поездки на отдых в Турцию увеличилась на 0,4%. Проживание в гостиницах с четырьмя и пятью звездами стало на 0,2% дороже, а стоимость путевок в санатории возросла на 0,1%.
Инфляция в России по итогам 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. 14 января министр финансов страны Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. Предполагается, что к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.