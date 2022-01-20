Внешний долг России вырос на $11 млрд в 2021 году

Внешний долг России в прошлом году вырос на $11 млрд (2,37%) и составил $478,2 млрд, следует из материалов ЦБ. В I квартале 2021 г. этот показатель снизился на $5,4 млрд, во II — увеличился на $11,7 млрд, в III — стал больше еще на $17,2 млрд, в IV — уменьшился на $12,5 млрд.