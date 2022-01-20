Внешний долг России вырос на $11 млрд в 2021 году
Внешний долг России в прошлом году вырос на $11 млрд (2,37%) и составил $478,2 млрд, следует из материалов ЦБ. В I квартале 2021 г. этот показатель снизился на $5,4 млрд, во II — увеличился на $11,7 млрд, в III — стал больше еще на $17,2 млрд, в IV — уменьшился на $12,5 млрд.
Регулятор сообщил, что увеличил объем долга на $21,2 млрд. Главным образом это связано с распределением в пользу России авуаров СДР (внутреннее расчетное средство Международного валютного фонда). Иностранная задолженность госорганов за 12 месяцев уменьшилась на $2,5 млрд в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.
Внешняя задолженность банков за этот период выросла на $7,7 млрд, в том числе благодаря привлечению средств нерезидентов в рамках межбанковских операций. Иностранные долговые обязательства прочих секторов сократились на $15,3 млрд.
Международные резервы РФ по состоянию на 14 января достигли рекордных $638,2 млрд, увеличившись за предыдущую неделю на 1,2%. Предыдущий рекорд — $630,6 млрд — был зафиксирован 31 декабря. За прошлый год международные резервы страны выросли на 5,9%.